Nina Badrić nakon što je u Areni Zagreb krenula na turneju: 'Od ovoga ću živjeti još mjesecima'

Nikad neće doći kraj, a došao je... i to nažalost. Nina Badrić započela je svoju turneju 'Moji ljudi' u zagrebačkoj Areni u kojoj je okupila sve svoje ljude - obitelj, prijatelje, kolege, ali i sve svoje obožavatelje koji su potekli iz svih dijelova Lijepe Naše, ali i šire. Svi oni uživali su u trosatnom izmjenjivanju najljepših emocija pa su neki slavili ljubav, a drugi željeli preboljeti one bivše.

- Zahvaljujem se ljudima koji nisu iz Zagreba, a došli su večeras. Hvala što ste prešli veliki put kako biste bili ovdje, upoznala sam večeras ljude koji su došli iz Slovačke - rekla je Nina na početku svog koncerta kojim je proslavila 30 godina karijere.

Koncert Nine Badrić u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Koncert je otvorila najnovijom pjesmom 'Moji ljudi', a kasnije je nizala svoje evergreene poput 'Ti ne znaš kako je', 'Trebam te', 'Ja sam vlak', 'Čarobno jutro', ali i novije uspješnice poput '#onokad', 'Dani i godine', 'Više smo od prijatelja', 'Dat' će nam Bog' i drugima.

Na bini joj se pridružio jedan, ali vrijedan gost - Petar Grašo, s kojim je otpjevala popularni duet 'Nemoj' koji je od premijere na Melodijama Jadrana prošle godine osvojio radijski eter, ali i srca publike.

Koncert Nine Badrić u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Postoje neki ljudi na ovoj sceni koje znam dugi niz godina, jedan od njih je on. Više smo od prijatelja, to moram priznati. Od prvog trena smo postali kao sestra i brat. Predivan je čovjek, s njim je najljepše dočekati zore - kazala je Nina prilikom predstavljanja gosta.

Iako na koncertu nije bilo efekata vatre i konfeta, vrhunska rasvjeta pratila je ritam Nininih izvedbi i dodatno naglašavala onu čistu emociju pjesama. Uz to, organizatori iz Heart experiencea koristili su posebni filmski kran kojim se snimao ovaj koncert, što je inovacija u koncertnoj produkciji na ovim prostorima.

Koncert Nine Badrić u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Sad kad su se konačno upalila svjetla, vidim puno muškaraca. Došli ste pod prisilom ili? Baš sam iznenađena, puno je ovdje testosterona. Hvala momci što ste došli, nastavite i dalje dolaziti - u šali je dobacila Nina.

Na pozornici je bila sama, nije bilo plesača što je još više istaknulo Ninin moćan vokal, kao i emocije koje se kriju u njenim pjesmama.

- Najteža je forma, biti na pozornici sam i držati tri sata jednu pažnju. Međutim, i to opet otvara put prema emociji. A ja sam htjela da ovaj koncert i svi koncerti koji će se dogoditi u prvi plan stave glazbu i ono zašto smo ovdje - otkrila nam je glazbenica nakon samog koncerta.

Priznaje da je bilo do detalja kako je zamislila i da je ponosna na rodni grad, svoju publiku i na svakom čovjeku koji je bio dio ovog glazbeno scenskog spektakla.

- Sam izlazak, taj nekakav ogroman val ljubavi. Ljudi stoje i daju ti nekako nesebično ljubav. Živiš od toga, ja mogu zaista živjeti od toga još mjesecima, od ovog jednog osjećaja koji su oni meni večeras dali. Pritom ljudi koji se nisu ni rodili pjevaju sve te pjesme koje su iz, primjerice, 1996. - objašnjava da joj je svaki trenutak koncerta bio najemotivniji.

Koncert Nine Badrić u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na otvaranju turneje 'Moji ljudi' čestitale su joj i brojne kolegice pa nam je Nina otkrila da je dobila prekrasnu poruku od Jelene Rozge, kao i od Vanne. Veliki buket poslale su joj Josipa Lisac, koja je sjedila u publici, i Lepa Brena, koja će već u petak krenuti sa serijom od pet koncerata u Areni Zagreb.

Glazbenica je tijekom koncerta zahvalila Josipi Lisac i posvetila joj pjesmu 'Poljubi me', a prisjetila se i prvog nastupa na kojem su joj gostovali pokojni Dino Dvornik te glazbena diva Josipa Lisac.

Koncert Nine Badrić u Areni Zagreb | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Bila je moja gošća na mom prvom koncertu prije 30 godina, kada je došlo 120 ljudi. Mislila sam da je to kraj svijeta, bolje od toga nema. Međutim tada je sve krenulo. Ona se zove Josipa Lisac i želim vas zamoliti najveći vrisak za legendu - navela je.

Na samom završetku koncerta uhvatili smo i Marka Grubnića koji je bio zadužen za odjevne kombinacije koje nisu učestale kod Nine.

- Htio sam malo povući Ninu iz njene komfor zone, da to ne budu tipične haljine u kojima se ona do sad pojavljivala. Nekako smo slavili život i za nas su ovi outfiti imali jednu određenu simboliku, Nine općenito i njene karijere i života - rekao nam je Grubnić.

Foto: Instagram

Pripreme za Arenu trajale su mjesec dana i bile su vrlo intenzivne, a dovela je do toga da su se Marko i Nina povezali i na jednoj srčanoj razini. No, ništa manje napeto nije bilo i tijekom koncerta.

- Presvlačili bismo Ninu u minutu i pol, i to je izazovno vrijeme kada bi došla u našu improviziranu sobu za presvlačenje, a s druge strane odbrojavaju koliko sekundi je ostalo do izlaska na pozornicu. Međutim, ovu večer neću nikad zaboraviti i strašno sam emotivan i dalje. Zauvijek ću biti zahvalan Nini na pruženoj prilici i na svemu što smo večeras doživjeli - zaključio je modni stilist.

Nina će svoju glazbenu priču nastaviti pričati u riječkoj dvorani Zamet za Valentinovo 2025., dok će 8. ožujka zapjevati svima u zadarskom Višnjiku.