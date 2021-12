Hvala Bogu da ćemo za Novu godinu biti radno jer prošlu godinu smo svi odsjedili u svojim kućama. Na trgu u Budvi u Crnoj Gori sam 30., a 31. sam na svoje veliko veselje u Brčkom na trgu, rekla je za InMagazin Nina Badrić (49).

Pjevačica se osvrnula i na to kako glazbenici bogato zarade tijekom novogodišnjih nastupa.

- Puno je medijskih kalkulacija i puno je medijskih neistina oko honorara jer to se izlazi s ciframa koje mnogi od nas nisu nikada niti vidjeli, a kamoli dobili za jedan nastup. Ali ja bih voljela da dođe do tih vremena kada za jedan nastup možeš dobiti 100 tisuća eura pa ovim putem pozivam svakoga tko bi mi to platio da se slobodno javi - kazala je.

Nina je progovorila i o svom ljubavnom životu.

- Puno puta sam rekla da sam ja teško zaljubljiva osoba, o meni ljudi koji me ne poznaju imaju predrasude, djelujem ljudima romantično, što i jesam, ali nisam zaljubljiva. Ja ću radije živjeti sama nego bilo s kim jer prava ljubav se ne desi svaki drugi mjesec, to je vrijedno čekati u životu, ako ne u ovom, u drugom sigurno - zaključila je.

Prije tjedan dana, Nina je objavila na društvenim mrežama fotografiju sa srpskim pjevačem Vladom Georgievom (45), a njih dvoje su već duže vrijeme dobri prijatelji.

Nini se u komentarima odmah javilo mnoštvo oduševljenih pratitelja.

- Omiljeni vokali; Wow koja kombinacija; Predivni; Moji omiljeni ljudi; Pljesak za oboje - pisali su joj.

