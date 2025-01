Nina Badrić objavila fotografije iz mladosti i priznala: Kladili su se da neću imati ni drugi album

Nina Badrić danas je jedna od najpoznatijih glazenica u regiji. Prije nekoliko mjeseci napunila je Arenu Zagreb, a u travnju će pjevati i u Beogradskoj. Na svom Instagram profilu prisjetila se 1999. godine kada ju je u zagrebačkom hotelu fotografirao njen prijatelj Boytronic iz sastava Electro Team.

- ‘99-ta godina brije se isključivo na soul i r&b music. Tada je u Hrvatskoj vladala zabavna glazba i tamburaši al‘ ja nisam fermala živu silu i udri po amerikanski. U stilu ‘Dajte mi crneg Amerikanca da mu pokažem kak se drmež tanca‘, jel‘ tak Boytronic!? - započela je Nina u svojoj objavi.

Otkrila je da je puno ljudi sumnjalo u njezin uspjeh.

- Većina se kladila da neću dogurati ni do drugog albuma s takvim pjesmama al‘ mislim da je ovo bio ‘već treći‘... Bila su to vremena Nokije kad je baterija trajala 10 dana bez punjenja... Uglavnom većina fotki koje imam od tada je fotkao Boytronic koji je bio producent pjesama u tom periodu i najveći zaljubljenik u fotografiju. Išao mi je čak na živce jer je stalno fotkao ali danas sam mu zahvalna na tome. Tada se nitko nije slikao bili smo slobodni od društvenih mreza, uživali u trenu i zezali se (da ne kažem sprdarili) po čitave dane! Tu smo se našli u Esplanadi jer to je tak’ kad imaš 20 i nešto briješ na mjestima gdje idu odrasli bez obzira što zadnju lovu potrošiš na štrukle - napisala je.

Pop glazbenica se i prije nekoliko mjeseci prisjetila turbulentnih i lijepih godina koje su iza nje.

- Prvi ugovor potpisala sam s Rajkom Dujmićem i Jasenkom Hourom. Ne znam što su tada čuli ili vidjeli u toj nepoznatoj djevojčici, ali sve što je Rajko tada rekao, brzo je postala moja stvarnost. Ona mala djevojčica do danas nije skinula osmijeh s lica, samo inat u životu - napisala je Nina na Instagramu.

Bilo je uspona i padova, od prve hrvatske glazbenice mlađe generacije koja osvaja prva mjesta europskih top lista obradom pjesme "I am so excited", preko odlaska na Eurosong 2012. s pjesmom "Nebo", do "mračnijih" strana na estradi koje je vješto držala samo za sebe.

- Nepravda, borbe, rane, život koji me nije štedio ni najmanje, pogrešni susreti, polovne ljubavi koje su više žuljale, nego milovale, ignoriranja, prešućivanja. Koliko sam samo nepravde podnijela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti riječ. Kad se sada sjetim, prođu me trnci odakle mi tada 'muda' da se tako sama 'bacim na glavu' pa kud puklo - priznala je Badrić.

Pune arene diljem regije, opus bezvremenskih hitova, autorski rad, spotovi s milijunskim pregledima, nekoliko Porina i drugih diskografskih nagrada, Ninu su doveli do još jedne pune Arene Zagreb, s kojom publici zahvaljuje na bezuvjetnoj ljubavi.

- Ali sam oduvijek bila ona ista cura iz centra Zagreba, samo s jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru. Kad pogledam iza sebe, ovih 30 godina karijere su proletjele za tren. I da, vrijedilo je svega. Živim najbolji posao na svijetu jer muzika ozdravljuje i liječi, a u Areni slavimo život. Pjevamo one neke pjesme koje su vam postale drage, želim vam utisnuti malo radosti u srce. Hvala vam za sve ove godine i volim vas beskrajno - zaključila je glazbenica.