Nina Badrić: 'Platila sam visoku cijenu. Psihopati su me pokušali slomiti, strašili me i ucjenjivali'

Glazbena diva Nina Badrić (51) otvoreno je govorila o problemu seksualnog nasilja i uznemiravanja te na slučaj redatelja Dalibora Matanića, a osvrnula se i na svoju karijeru te otkrila je li bilo i kod nje neugodnih situacija.

- Ne poznajem osobno Matanića i pratila sam, kao i mnogi, cijelu priču putem medija. Zaista je čudno da se o tome godinama glasno govori, da svi to nekako znaju a da se još davnih dana nije prokazalo njega kao osobu koja uznemirava svoje suradnice. Koliko vidim u komentarima, i on je dobio ‘simpatizere’ nakon svoje pokajničke izjave, što smatram suludim. Nitko ne bi trebao iskazati empatiju prema osobi koja zbog svog položaja u društvu i moći koju ima na bilo koji način uznemirava suradnice - rekla je Nina za Story.

Osvrnula se i na svoja iskustva.

- U ovome poslu kao ženi nitko mi nije čuvao leđa pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se 'očešali' o mene jer su znali da me nema tko obraniti. Ipak, dobri Bog me je pripazio na mome putu, to sa sigurnošću mogu reći jer su se neke iznimno opasne situacije u kojima sam se našla uvijek okrenule na dobro. Susretala sam se na svome putu s različitim ljudima. I dobrim i onim lošima. Doživjela sam puno puta ucjene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te riječi koji su me pokušali psihički ili emocionalno zlostavljati. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u danom trenutku - rekla je te dodala kako se na početku svoje karijere susrela s brojnim neugodnim muškarcima tijekom nastupa.

- Bilo ih je, nažalost, puno, pogotovo 90-ih godina. No tada je i svijest bila drugačija, ljudi nisu toliko otvoreno i javno govorili o uznemiravanjima - priznala je.

