Nina Erak: Zbog razvoda braka već dvije godine imam PTSP...

Hrabra baka Zorka, koju glumi Nina Erak (63), osvojila je srca publike diljem regije u seriji 'Na granici'. Zorka u seriji vodi obiteljski posao, vješto šverca robu preko granica, pomalo podsjeća na šeficu mafijačkog klana, a zapravo je glavna u kompaniji s nesposobnim odborom.

- Kada sam prvi put pročitala scenarij, zaljubila sam se u to lice. Jednostavno smo se pronašle, bila je to ljubav na prvi pogled. Serija je gledana jer nije kopija niti jedne druge serije, humor je integralan, lica su živa i čini nam se da svi poznajemo takve ljude. Odlično je napisana i odabir glumaca je pomno promišljen. Dajemo sve od sebe i to je naša publika prepoznala. Jedino što je neobično za naše podneblje je da žene vladaju, konačno da je i ženska perspektiva važna - rekla je Nina za Azra.ba.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nina misli da privatno vjerojatno ima sličnosti za Zorkom.

- Inače joj ne bih valjda tako lako udahnula život. Nedavno mi se jedna žena u tramvaju zahvalila što je u seriji podsjećamo da mi žene moramo biti snažne i rekla je da joj se, gledajući me, to čini vrlo jednostavno. Ako i samo to poručujem sa svojom Zorkom, nije li to dovoljno? Inače sam mnogo mekša od Zorke, češće grlim i ljubim ljude oko sebe, a i zaplačem mnogo češće nego drugi ljudi, naprosto sam ranjivija - ispričala je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nina se morala prilagoditi ulozi budući da je Zorka starija od nje 20 godina. Ipak, to joj nije bilo teško, a pohvalila je i tim koji je zadužen za sređivanje.

- Dvadeset godina ja lako dodam, ali u kazalištu Kerempuh trenutačno igram djevojku od 18 godina u kultnoj predstavi Bobe Jelčića 'Govori glasnije' i to bez maske. Sve se može ako ti je duša puna - objasnila je glumica.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Nina iza sebe ima propali brak s Borisom Svrtanom (54), a njihov prekid joj nije dobro 'sjeo'.

- Razvod je uvijek bolan jer je popraćena velikim osjećajem krivnje. Sad su prošle dvije godine i imam PTSP, od toga se oslobađam uz stručnu pomoć i pomoć prijatelja, a i ova serija i moj posao su mi dobra psihoterapija - iskreno je ispričala Nina.