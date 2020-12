Nina Fakin snimila himnu svih ljubavi: 'Ježim se na melodiju'

<p>Viceprvakinja u Croatia kupu, mlada Istarska pjevačica osebujnog glasa, <strong>Nina Fakin</strong>, predstavlja novu pjesmu ‘Sreća do neba’, za koju kaže da je himna svih ljubavi.</p><p>- Autori pjesme su Alen Orlić, Bruno Krajcar i Goran Kovačić. Sama pjesma govori o sreći do neba u smislu da ljubav traje ako ju se njeguje i čuva. Vrlo emotivna, ljubavna balada za koju bi se čak i moglo reći da je himna svih ljubavi koje su proživjele štošta toga i ostale jake - rekla je Nina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Svoj prvijenac, pjesmu ‘Ljetni snovi’ predstavila je publici tijekom ovog ljeta i otkrila da osim što je uspješna u sportu daljinskog jahanja gdje je osvojila sve prestižne titule, da se i na području glazbe od nje može itekako puno očekivati.</p><p>- Za ovu pjesmu ‘Sreća do neba’ već kad sam čula prve note, znala sam da je moram otpjevati. Momentalno sam ju osjetila i stojim 100% iza nje i njezinih emocija. Ježila sam se na samu melodiju i znala sam kakvu pjesmu imam. I sama ideja o spotu je potekla čim sam prvi put čula pjesmu. Cilj je bio prikazati ljubav kroz vrijeme: od one dječje pa mladenačke pa sve do starije dobi. Kako se uz pjevanje bavim i jahanjem, velika mi je želja bila uključiti i konja pa je moj dragi Sauron veselo glumio i galopirao po Brijunima gdje smo snimali spot. Sam projekt je bio dosta izazovan, a s obzirom na epidemiološku situaciju još se je dodatno otežao. Međutim, bez obzira na to, iako smo bili podosta i vremenski ograničeni tijekom snimanja, atmosfera je bila izvanredna - govori Nina.</p><p>Kaže kako su snimatelji a svojom opuštenošću i profesionalnošću fantastično vodili tijek rada.</p><p>- Vjerujem da je ovo snimanje svima ostalo u lijepom sjećanju. Ovaj spot mi je posebno drag srcu jer su u njega bili uključeni moji najbliži. Stariji par su zaista bili moji djed i baka koji su u braku više od 50 godina, rođak je glumio u srednjem paru i moji dragi prijatelji su glumili dječju ljubav. Velika je sreća okupiti te meni drage ljude na jednom mjestu i stvoriti tako lijepu priču. Na toj prilici ću vječito biti zahvalna. Za scenografiju se pobrinula Velka Šuran iz Weddings in Istriaby LF, kostimografiju su osigurale Angels Wedding Pula i Ema Laginja design. Za šminku se brinula Tea Flego, a za frizuru Frizerski salon Pixie. Velike zahvale idu i NP Brijuni koji su nam omogućili da se snimanje dogodi baš na Brijunima - dodala je Nina.</p><p>I dalje nastavlja nizati uspjehe u sportskom djelu, a najnovije se može pohvaliti 1.mjestom na posljednjoj utrci, zadnjeg kola Croatia Cupa. Uz trenutne pripreme za novu sezonu jahanja, marljiva je i vrijedna te sa svojim glazbenim timom već radi na novim pjesmama koje će sve zaokružiti jednim albumom kojem se posebno raduje.</p>