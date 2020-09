Nina Kraljić 'izbrisala' zaručnika pa pokazala nikad vitkiju liniju

Pratitelji su zapazili kako na Nininom profilu na Instagramu nešto nedostaje. Naime, u ožujku, na samom početku karantene, Nina se pohvalila kako se zaručila, no zajedničke fotografije para sad su 'nestale'

<p>Pobjednica glazbenog natjecanja 'The Voice' i naša predstavnica na Eurosongu <strong>Nina Kraljić </strong>(28) nastupila je u zagrebačkom HNK s Ansamblom Lado i kolegom <strong>Markom Toljom </strong>(36). Fotografijama s nastupa pohvalila se na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezde nakon pobjeda u showovima</strong></p><p>- Pozdrav od dragog Marka Tolje i mene iz HNK Zagreb. Kolika mi je bila čast nastupati s Ansamblom Lado samo moja trema zna. Ipak je to bilo ostvarenje sna. Nadam se da će se ponoviti. Svakako smo 'razbili led' - napisala je Nina. Koncert je bio u utorak povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Sva sredstva od prodaje ulaznica idu u humanitarne svrhe. </p><p>Nina je za ovu prigodu imala odjevenu dugu haljinu boje breskve, kojom je naglasila liniju. Mnogi su se složili da Nina nije bila vitkija. Osim izgleda, hvalili su joj i pjevanje. </p><p>No, mnogi pratitelji su zapazili i kako na Nininom profilu na Instagramu nešto nedostaje. Naime, u ožujku, na samom početku karantene, Nina se pohvalila kako se zaručila za umjetnika <strong>Dorjana Slogara</strong>. </p><p>No zajedničke fotografije para 'nestale' su s društvenih mreža te su se Nina i njezin zaručnik prestali pratiti na Instagramu.</p><p>Nina inače krije svoj privatni život od očiju javnosti te nikada nije previše otkrivala pa se tako ni sada još nije oglasila cvjetaju li im ruže u vezi ili je, pak, došlo do prekida. Inače, za njihovu vezu saznalo se u kolovozu prošle godine. </p>