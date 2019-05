Nina Martina pokazala trbuh i plakala: Smeta me i ograničava

Kandidatkinja posljednje sezone showa 'Život na vagi' Nina Martina Korbar (26) dosad je izgubila više od 70 kilograma. Iako putem društvenih mreža dijeli savjete drugima kako da dođu do željene kilaže, Nina se i dalje, tvrdi, 'bori s trbuhom'.

- Samo vam želim opet reći da imam glupi trbuh i da ga uvijek namještam za fotkanje, kad se oblačim, kad treniram, kad hodam i općenito kad dišem... Smeta me, fakat me smeta i u jednu ruku ograničava, ali proći će i to. Fokusirana sam na dosadašnji uspjeh, trenutni napredak i rad na sebi i na svojem krajnjem cilju - piše u Nininoj objavi na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Nakon što je objavila fotografiju kako joj izgleda trbuh dok sjedi, Nina Martina dobila je mnoštvo poruka podrške, što ju je i dovelo do suza.

- Plačem jer sam stvarno sretna na ogromnoj podršci koju dobivam od vas i sretna sam što na mom profilu i mojoj priči vi izvlačite toliko toga pozitivnog - objasnila je Nina. Usput, zahvalila se na svim porukama te objasnila zašto toliko otkriva o svom tijelu.

Foto: Instagram

- Dijelim to s vama jer želim da znate da nije bitan trbuh nego sav trud, rad i rezultati koje postižemo i što kontinuirano radimo na sebi, ali i zato da ja postanem svjesnija toga i da se još više prihvaćam. Idem naprijed i iskrena sam s vama. Nemate pojma koliko mi značite. Kažete mi da ja vas guram naprijed, da ste zbog mene počeli prihvaćati sebe, da zbog mene volite sebe, ali vjerujte mi da ste i vi sve to za mene - zaključila je Nina.

Foto: Instagram/kolaž

POGLEDAJTE VIDEO: