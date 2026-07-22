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Nina Morić slavi 50. rođendan: Pogledajte kako izgleda danas

Hrvatska manekenka Nina Morić, koja je svjetsku slavu stekla nastupom u spotu Rickyja Martina 'Livin’ la Vida Loca', jednako je poznata po svojoj karijeri kao i po turbulentnom privatnom životu, a danas slavi okrugli 50. rođendan.
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Nina Morić slavi 50. rođendan: Pogledajte kako izgleda danas
Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji, Nina Morić, svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih godina ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom. | Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
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Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji, Nina Morić, svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih godina ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom. | Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Komentari 1

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