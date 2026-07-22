Nina Morić slavi 50. rođendan: Pogledajte kako izgleda danas

Hrvatska manekenka Nina Morić, koja je svjetsku slavu stekla nastupom u spotu Rickyja Martina 'Livin’ la Vida Loca', jednako je poznata po svojoj karijeri kao i po turbulentnom privatnom životu, a danas slavi okrugli 50. rođendan.
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Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji, Nina Morić, svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih godina ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji, Nina Morić, svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih godina ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom. |
Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji, Nina Morić, svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih godina ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Rođena je 22. srpnja 1976. godine u Zagrebu, pa danas slavi okrugli 50. rođendan.
| Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS
Karijeru je započela sredinom 1990-ih, kada je nakon završetka srednje škole upisala studij prava, ali se ubrzo odlučila u potpunosti posvetiti manekenstvu.
| Foto: Instagram(Christopher Swann Photography
Njezin proboj na međunarodnu modnu scenu započeo je nakon uspjeha na natjecanju Elite Look of the Year 1996., gdje je ostvarila zapažen rezultat, što joj je otvorilo vrata svjetskih modnih pista.
| Foto: Instagram/ kolaž
Tijekom karijere surađivala je s brojnim poznatim modnim kućama i dizajnerima, među kojima su Versace, Roberto Cavalli, Valentino, Rocco Barocco i drugi.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Krajem 1990-ih preselila se u Italiju, gdje je postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene te se pojavila u televizijskim emisijama i reklamnim kampanjama.
| Foto: screenshot/instagram
Nina je često u javnosti vlastitim izjavama izazivala kontroverze, što je postalo i dio njenog javnog imidža.
| Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Od 2001. do 2007. godine bila je u braku s Fabriziom Coronom, talijanskim paparazzom i kontroverznom osobom. Zajedno imaju sina, Carlosa Mariju. Brak je bio turbulentnan, s čestim prekidima.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Nina je izjavila da je u nekim trenucima seks s Fabriziom Coronom shvaćala kao kaznu, da nije uživala. Također je navela da ju je bivši muž tjerao da pozira gola te da joj je to bila trauma.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Nina je često objavljivala provokativne fotografije, ponekad sa golim dijelovima tijela, izazivajući reakcije javnosti.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Godine 2013. Nina se vjenčala s Massimilianom Dossijem, s kojim je doživjela prometnu nesreću, srećom bez težih posljedica. Brak je trajao dva mjeseca.
| Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Sa samo 17 godina povećala je usne, a kasnije je govorila da je to najveća glupost koju je ikad napravila. Uz usne, korigirala je i nos, ali i obraze.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Povećala je i grudi na koje je, kako je jednom rekla, ponosna. U travnju 2009., prema anketi portala Sorriso.com manekenka je proglašena prvakinjom estetske kirurgije. Iza sebe je ostavila i Donatellu Versace.
| Foto: Instagram/ kolaž
Početkom godine na Netflixu je izašla dokumentarna serija o Fabriziju Coroni 'Kralj paparazza'. U njoj se pojavljuje i Nina Morić, kao njegova bivša supruga.
| Foto: screenshot/Youtube
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
Foto Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Privatni album/kolaž
Foto Privatni album/kolaž
Foto Simona Chioccia/IPA/PIXSELL
Foto Simona Chioccia/IPA/PIXSELL
Foto Simona Chioccia/IPA/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL