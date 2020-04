Nina objavila neviđenu snimku Olivera: 'Nezaboravan after...'

Jedan nezaboravan after u L.A. | USA tour ❤️ #California ❤️ 2014 ❤️ Oliver ❤️ #čaježivotvengofantažija❤ #nekasretnijavremena ❤️ #oliver

A post shared by Nina Badrić (@badrich) on Apr 3, 2020 at 12:24pm PDT