Ninčević: Gangrena, sepsa, sati su me dijelili od najgoreg, ali darovan mi je novi život...

Bez žaljenja samog sebe, bez drhtanja glasa, iskreno i detaljno Neno Ninčević (62) ispričao je svoju priču; od amputacije dijela oba stopala do pjesme koja će itekako odjeknuti. Hitmejker je skladao i napisao tekst pjesme "Kardinal", u spomen-kući Alojzija Stepinca osjetio neobično čišćenje, oformio novi bend Hrvatske ruže s kojim okreće novu stranicu. Lijepe ljubavne balade uz koje smo se zaljubljivali, sazrijevali i dalje će pisati, no pjesme koje veličaju ljubav prema domovini odsad su u prvom planu. S novim bendom, Hrvatskim ružama, i sam će izaći na pozornicu. To će nakon Tutti Fruttija biti njegov prvi izlazak pred publiku.