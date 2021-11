Roditelji su me vodili na audicije pa sam već s 10 godina glumio u radiodramskoj grupi pionira u Zagrebu. Ni mama ni tata mi nisu govorili: ‘Pusti to, od toga nema kruha’. Dapače, ohrabrivali su me, kaže nam Miro

Da je netko samo godinu dana prije osnutka prvog boy benda 4M spomenuo svjetski uspjeh, Miro Ungar (84) ne bi mu vjerovao. Ipak, proslavio se u svijetu, sudjelovao na svim važnim festivalima, ubirao nagrade, a ni po cijenu svjetske slave nije poželio zauvijek otići iz Zagreba.