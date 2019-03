'Nisam ni mislio da ću imati još djece, ali sin Lav me usrećio...'

Dobili smo dobru bebu koja sama odmah zaspi. Ujutro je najbolje volje i puno 'razgovaramo', mazimo se, ljubimo pa ga stavimo na didaktičku dekicu. Baš je zahvalna beba, otkrio je glumac Filip Juričić (37) u intervjuu za Story.

On i njegova zaručnica, Nika Dogan u srpnju prošle godine dobili su sina Lava, a filmski i kazališni glumac podijelio je iskustva s prinovom. Kako kaže, ništa od toga ne bi bilo moguće da nema njegove Nike koja mu u svemu pomaže.

- Moram priznati da je Nika tu najstaloženija. Idealna je mama posvećena djeci i njegovom razvoju. Stalno o tome čita i puno se bavi djecom. Imamo baš dobar, topli dom - kaže Juričić kojem je Lav drugi sin. Naime, glumac iz prošle veze s profesoricom hrvatskog jezika Mateom Roščić ima sina Jana (12).

- Jan je u pubertetu, često je kod nas. Ima svoju sobu, s nama ljetuje i zimuje Zanimaju ga Instagram, cure, odjeća. Odjednom je od legića i igračaka postao dečkić s drugim željama - rekao je Juričić za Story i dodao da njegovog starijeg sina zanima veslanje, a na državnom natjecanju osvojio je srebrnu medalju u ergometru.

Ipak, glumac je priznao da nije mislio da će imati još jedno dijete, ali također potvrdio da mu je rođenje sinčića Lava u potpunosti promijenilo život.

- Kad dobiješ dijete, to je veliko čudo. Zapravo nisam ni planirao imati više djece. U jednom trenutku uređivao sam stan za sebe i Jana. Mama mi je govorila da ga uredim praktičnije jer ću dobiti još jedno dijete, a ja sam joj se čudio. No to se brzo dogodilo i jako sam sretan što imam Lava. Uživam u drugom djetetu, puno sam opušteniji - rekao je glumac u intervjuu za Story.

- Nika i ja smo presretni. Ponosno objavljujem da smo dobili prekrasnog sinčića - rekao nam je oduševljeni glumac nedugo nakon rođenja njegovog drugog sina.

