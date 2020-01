'Nisam znao da je agresivan gost. Supruga mi je potresena'

Internetom se proširila snimka od prošlog petka na kojoj bosansko-hercegovačkog folk pjevača Milu Kitića (68) nepoznati muškarac nasilno povlači s bine tijekom nastupa u švicarskom baru 'Joggeli Loungeu'. Dvojac pada, a naguravanju se pridružuje još muškaraca te ih razdvajaju zaštitari. Šuškalo se i kako je došlo do tučnjave.

Mirsad Krka, menadžer folkera, javio nam se nakon incidenta.

- Ničeg strašnog nije bilo koliko ja znam. Mile nastupa samo vikendima, objavio je i fotografiju na društvenim mrežama. Sve je okej - rekao je za 24sata Kitićev menadžer. Nakon svega, oglasio se i folker Kitić za Pink.rs.

- Pjevam već 48 godina, nikada u životu nisam imao ni najmanju neugodnost sve do sada. Iskusan sam, čim vidim da je netko ovakav ili onakav, ja ne prilazim. Nema gdje nisam pjevao, čak i za vrijeme rata. Taj gost mi je došao i rekao: 'Može li ta i ta pjesma?' Rekao sam mu: 'Pričekaj buraz, ne mogu prekinuti ovo što sada pjevam'. Lijepo sam mu objasnio, a on mene za rukav i povuče me dolje. Bilo je tu par stepenica, ja se sapleo i pao - rekao je Kitić za Pink.rs. Dodaje kako je odmah došlo osiguranje i izvelo nepoznatog muškarca.

- Nije bilo udaraca, ali izašla je ta ružna slika, na snimci to zaista izgleda tako. Povukao me je s bine iz revolta, vidio sam ja, s namjerom da mi naudi... Ali vjerujte mi, da sam ja primijetio da psuje i da je agresivan, odmah bi rekao osiguranju. Meni telefoni non-stop zvone, svi su se potresli, pogotovo moja supruga Marta koja je vidjela video, a nije znala što se kasnije dogodilo - kaže folker. Dodaje kako je žena nasilnog gosta zbog svega počela plakati, a liječničku pomoć nije trebao.

