'Nismo imali za taksi': Lasagna se prisjetio života prije Dore i najavio svadbu s Elizabetom!

Drugoplasirani hrvatski eurovizijski predstavnik Baby Lasagna već nekoliko dana obilazi domaće medije. Odlučio je sa svima podijeliti osjećaje koje ima nakon što je s hitom 'Rim tim tagi dim' skoro doveo Eurosong u Zagreb.

- Danas nakon šest mjeseci smo moj PR-ovac i ja opet sjeli u auto i idemo od medija do medija i onda sam počeo uspoređivati kako je to bilo prije šest mjeseci i kako je sada i tek tada se naježim, ono ne mogu vjerovati što se događa. Sad smo išli na ručak, prije smo ono skupljali koji euro da si kupimo pekaru pa smo išli pješke hodali po pola sata, 45 minuta jer nismo imali za taksi, sve je bilo nekako romantično i simpatično, a sada smo već kao dva komfort lika znaš ono. Imamo sad svoj autić, išli smo na ručak u restoran. Vidi se neki napredak onako kako smo, nešto smo napravili nešto se dogodilo lijepo. Sada možemo uživati, platiti račune - rekao je Marko Purišić za In Magazin.

Zagreb: Baby Lasagna nastupao na završnom ždrijebu za Svjetsko prvenstvo u rukometu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Još je jednom naglasio koliko mu znači podrška zaručnice Elizabeta, koja mu pomaže i u poslu.

- Ja joj zadajem glavobolje žešće. Mi krenemo skupa raditi i onda ona preuzme. Ja kažem otprilike želim tako i tako sam zamišljao i ona mene konstantno pita kakve ideje imaš, ali često ja znam nja, nja i to je najteže radit. Kad bi radio s nekim vanjskim on bi rekao ne, a ako radiš za zaručnicom onda možeš - to mi nije sad baš, šta bi ti. Tako da ima svoje izazove i prednosti. Nije baš da radi što god poželi - kaže Lasagna.

Otkrio je i da će uskoro izgovoriti sudbonosno 'da'.

- Imamo sve, sve je riješeno. Vjenčat ćemo se - potvrdio je za In Magazin.

Foto: Instagram/screenshot