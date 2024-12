Ništa od mirovine? Carrey se vratio filmovima: 'Trebam lovu'

Iako je popularni komičar Jim Carrey još 2022. najavio da odlazi u glumačku mirovinu, čini se kako je od tog nauma ipak odustao. Svoje povlačenje s velikih ekrana najavio je nakon što je reprizirao ulogu Dr. Robotnika u 'Sonic the Hedgehog 2'. Bilo je to drugi put da je Carrey utjelovio tog lika, prvi put 2020. godine, što mu je bila ujedno i prva filmska uloga nakon nastavka popularnog filma 'Glup i gluplji' iz 2014.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Pa, idem u mirovinu. Vjerojatno. Dosta sam ozbiljan oko toga - rekao je 2022. godine te dodao kako bi mogao glumiti još ako mu 'anđeli donesu scenarij koji je napisan zlatnom tintom i koji će biti jako bitan za ljude. Onda bih mogao nastaviti - rekao je tada.

- Zbilja volim svoj miran život, volim crtati i volim svoj spiritualni život. Imam dovoljno toga, dovoljno toga sam napravio - dodao je.

No, ta misao očito nije dugo trajala jer se Carrey ponovno vratio Sonicu, u istoj ulozi. Na crvenom tepihu za 'Sonic the Hedgehog 3' pitali su ga kako to da se vratio glumi, posebice nakon svega što je rekao prije dvije godine o 'zlatnoj tinti' i 'anđelima'.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Da, to je bila hiperbola - objasnio je Carrey uz smijeh.

- Vratio sam se ovom filmu jer volim glumiti genijalca. A i znate, kupio sam puno stvari i treba mi novac, iskreno - poručio je, navodi Variety.