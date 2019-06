Ništa od svadbe? Chris Martin i Dakota Johnson prekinuli...

Frontmen Coldplaya Chris Martin (42) i glumica Dakota Johnson (29) nisu više zajedno, piše The Sun. Nakon što se sve donedavno govorilo o zarukama i vjerojatnom skorašnjem vjenčanju, britanski medij piše kako je Chris prijateljima potvrdio da je ljubav pukla te da je ponovno single.

- Ovo je iznenađenje za sve ljude koji ih poznaju. Njihova veza je bila vrlo ozbiljna, ali ipak nije izdržala - rekao je Sunu Martinov blizak prijatelj, a u prilog rastanku para ne ide ni raskošna nekretnina koju su početkom godine zajedno kupili u Kaliforniji.

Dakota Johnson i Chris Martin potvrdili su svoju vezu krajem 2017., iako se šuškalo kako su nerazdvojni još i ranije, ali nije ih se moglo vidjeti zajedno u javnosti. Johnson je svjetsku slavu stekla ulogom Anastasie Steele u 'Pedeset nijansi sive', dok je Martinov bend jedan od najpopularnijih glazbenih sastava na svijetu.

Iz 11-godišnjeg braka s bivšom suprugom Gwyneth Paltrow (46), Chris Ima djevojčicu Apple (14) i sina Mosesa (13). Razdvojilo ih je u to vrijeme navodno to što je glumica oduvijek voljela biti u centru pažnje medija i javnosti, dok Martinu to nikad nije bilo važno. Oboje su uz roditeljstvo bili zauzeti karijerama, no danas su svi povezani te u dobrim odnosima.