Ništa od želje: Rađa molila da ne pleše s Markom jer je visok

Ovo je jedini show u kojem bi sudjelovala, nisam se ni malo premišljala kad su me pozvali da dođem, govori nam Viktorija Đonlić Rađa (41) koju ćemo ove nedjelje gledati u showu 'Ples sa zvijezdama'. Priznaje da su joj treninzi posljednjih mjesec dana iznimno naporni i teški, ali da toliko uživa da nikada ne bi prestala plesati.

Foto: nova TV

- Duboko se nadam da ću što dulje ostati, bez pretjeranih ambicija sam ušla u show, nisam tu ni radi slave ni radi novca, već je to tolika ljubav prema plesu da nisam mogla reći ne - izjavila je Rađa i objasnila kako ne može izdvojiti niti jedan ples koji joj se posebno sviđa.

- Svaki ples koji smo radili ima svoju priču i svaka od njih je lijepa na svoj način, zapravo radujem se rumbi jako - otkrila je.

Ova fitness trenerica navikla je na svakodnevnu tjelovježbu, a fotografijama s treninga pratitelje često 'počasti' na svom profilu na društvenoj mreži. No posljednjih mjesec dana koliko se uči plesnim koracima, priznala nam je da joj je ples ipak teži.

- Ples je nešto najteže što postoji. Fitness je totalno različit. Dosta se umorim - izjavila je Viktorija.

Nedavno je na svom Instagram profilu brojne pratitelje iznenadila video snimkom na kojoj vježba koreografiju sa svojim plesnim partnerom Markom Mrkićem. Jedan detalj ipak je posebno oduševio obožavatelje. Naime, reakcija Viktorijinog supruga Dine Rađe (51) nasmijala je pratitelje.

- Ovaj Marko Mrkić stvarno zna što radi - napisala je uz video snimku, a umirovljeni košarkaš poručio mu je: 'Pazi dobro di je diraš'.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Bivša miss Hrvatske otkrila nam je kako je došlo do te smiješne situacije.

- To smo Marko i ja smislili, nije nam nešto išao trening pa smo sjeli popiti kavu. I sad, trebalo je predstaviti Marka i razmišljali smo kako ćemo to napraviti. Na kraju se Dino oduševio na ideju, toliko je to dobro odglumio da sam padala po podu od smijeha dok sam snimala. Taj video s Dinom mi je toliko smiješan da na ljestvici od jedan do deset kažem da je smiješan 11 - priča kroz smijeh i dodaje:

- Dino je ostao na nivou zadatka. Totalno je bio u ulozi. Pokazalo se da je dobar glumac i sad kad sam vidjela reklamu koju je napravio, mislim si da je jako talentiran - objašnjava.

Foto: PROMO

Smatra i kako Dino nije ljubomoran muškarac, a objasnila je i zašto:

- Da je ljubomoran ne bi napravio takvo nešto. Nije ljubomoran nego je najveća podrška koju imam. Zna on tko sam ja, a ja znam ko je on i to je to - kaže Viktorija.

Konstantno ga obavještava o plesnim koracima koje je naučila i pokazuje mu kako napreduje, ali on joj, kako je izjavila, rekao da mu to nije to sve dok njezin ples ne vidi uži.

- Onda će reći što misli o mom plesnom umijeću - kaže Viktorija kojoj se plesni partner od početka 'nije svidio'.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Na audiciji smo plesali i molila sam produkciju 'Joj samo nemojte Marka on je previsok, dosta mi je tih visokih' i onda su mi nakon što su odlučili tko s kim pleše rekli da ja plešem s Marko. No sad zahvaljujem Bogu što plešem s njim. Toliko sam sretna s njim, vjerojatno je to pridonijelo mom uživanju u plesu - objasnila je.

Kaže kako Marko pokušava biti strog, ali da se ona ne da smesti unatoč njegovim zahtjevima.

- Odličan je, tolerantan, strpljiv i dosta se zezamo i dosta je to ležerno, radim jako puno kroz zabavu i smijeh - zaključila je Rađa.