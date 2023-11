Ništa prije braka! Ove zvijezde su čekale 'onog pravog': 'Baš sam razočarana, neugodno je'

Iako pomalo neočekivano, Hollywood je pun slavnih za koje je vrijedilo: ništa prije braka! Ove poznate manekenke, pjevačice i glumice nisu stupile u intimne odnose prije nego što su uplovile u bračnu luku.

Adriana Lima

Jedna od najpoznatijih manekenki brenda Victoria's Secret, Brazilka Adriana Lima (42) od početka je otvoreno govorila da se čuva za brak.

- Muškarci moraju poštovat moj odabir. Ako ga ne poštuju, to znači da me niti ne žele - rekla je atraktivna Brazilka, koja je odrasla u katoličkoj obitelji.

Kada je imala 27 godina, manekenka se udala za srpskog košarkaša Marka Jarića, s kojim je dobila dvije kćeri. Ipak, njihovoj je ljubavi došao kraj 2016., a ona je sada u vezi s producentom Andreom Lemmersom. Prošle godine par je dobio sina kojemu su dali ime Cyan.

Jessica Simpson

Pjevačica Jessica Simpson (43) odrasla je u religioznoj obitelj. Njezin otac Joe Simpson bio je svećenik, te ju je od malena učio da je seks rezerviran samo za bračne parove.

O svom je odgoju progovorila u memoarima Open Book koje je objavila 2020., a u intimni se odnos prvi put upustila s 22 godine, nakon vjenčanja s prvim suprugom Nickom Lacheyjem.

- Nekoliko puta tijekom naše veze sam mislila da ću popustiti, ali nisam - rekla je svojevremeno Jessica i pohvalila Nicka da je bio nevjerojatno strpljiv.

Nakon što su dočekali prvu bračnu noć, Jessica je priznala da se pomalo razočarala.

- Mislila sam da će to biti neko nevjerojatno iskustvo, ali bilo je pomalo neugodno - dodala je.

Yvonne Orji

Iako ju je publika gledala u nekoliko vrućih scena u HBO seriji 'Insecure', američka glumica Yvonne Orji (39) i dalje je djevica.

- Prije nego što sam uopće bila poznata, sjela sam sama sa sobom i s Bogom i pomislila, kada to učinim, kako želiš da te predstavljam dok sam ovdje? Bilo je kao, OK, znam zašto sam ovdje. To je da budeš ponosan - rekla je 2017. godine, a nedavno potvrdila da je i dalje tako.

Pomolite se za mog budućeg supruga. Imam puno nakupljene energije - našalila se Yvonne u popularnom podcastu.

Carrie Underwood

Američka country pjevačica Carrie Underwood (40) 2007. je za magazin Slate otkrila da planira čekati do braka. Tri godine kasnije, kada joj je bilo 27 godina, udala se za hokejaša Mikea Fischera.

- Na istoj smo stranici, mentalno i spiritualno. To je najvažnije u našem odnosu - rekla je nakon vjenčanja.

Hilary Duff

Glumica Hilary Duff (36) proslavila se kao dijete na Disney Channelu, a 2006. je u jednom intervjuu otkrila da ne planira stupiti u odnose prije braka.

- Teže je kada si u vezi jer ljudi pretpostavljaju svašta. Ali to što sam djevica volim kod sebe. Ne znači da nisam razmišljala o seksu, svi koje znam su ga imali, ali kada pričaju o tome, ne zvuči kao nešto posebno. Djeluje kao da je svatko spavao sa svakim - rekla je tada.

Hillary se 2010. udala za kanadskog hokejaša Mikea Comriea, s kojim je ostala do 2016.

Lolo Jones

Olimpijska atletičarka Lolo Jones (41) i dalje je djevica, a priznala je da joj je 'čuvanje za brak' nešto najteže što je ikada napravila.

- Teže od treniranja za Olimpijske igre, teže od završavanja fakulteta - rekla je jednom prilikom.

Priznala je i da je puno razmišljala o seksu, ali i da ju je više muškaraca pokušalo uvjeriti da će brže trčati ako spava s njima. Ipak, otkrila je da joj je teže odlaziti na spojeve kada svi znaju da se 'čuva za brak'.

- Opterećuje me kada je pravi trenutak reći to. Odmah ili kada me malo bolje upozna? - pitala se.