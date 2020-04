Nisu svi 'kliknuli': Koji vam je najdraži par u 'Braku na prvu'?

Kontroverzni reality show 'Brak na prvu' traje već mjesec dana, a gledatelji su u tom razdoblju imali vremena upoznati 12 kandidata: šest žena i šest muškaraca koji su se prijavili u sociološki eksperiment kako bi pronašli srodnu dušu i istražili može li se ljubav dogoditi s potpunim neznancem. Ipak, jedan par napustio je natjecanje...

Zasad se najbolje drže Gordana i Milan koji, unatoč povremenim trzavicama, sve rješavaju bez većih drama.

Na Gordanu i Dejana mnogi su se vjerojatno kladili nakon prvih nekoliko epizoda, no nisu uspjeli spasiti brak te su postali prvi natjecatelji koji su napustili show. Zaključili su kako više ništa ne smisla i da je bolje da se raziđu.

Marinko bi nešto više od prijateljstva, Valentina baš i ne bi. Iako se jako dobro slažu, ovaj par još nije prešao nikakvu granicu prijateljstva. No možda Valentini samo treba malo više vremena...

Nadia i Luka, vjeruju stručnjaci, imaju dobre šanse za uspjeh, a njihove povremene svađe pravdaju strastvenim karakterima.

Luka njoj uglavnom zamjera što mu ne daje dovoljno pažnje, a ona smatra da on ponekad previše traži.

Nikolina i Adam su definitivno par koji je 'pomeo' društvene mreže. Njihova ljubavna priča u startu je imala male šanse s obzirom na to da je Nikolina bila hladna prema partneru.

Ipak, par se kasnije počeo zbližavati. Nikolina je popustila kočnice, Adam se ponadao promjeni, ali na zajedničkoj večeri opet je sve kulminiralo Nikolininim izjavama kako Adam nije za nju na što je on rekao da mu je to ipak previše. No, je li mu stvarno previše?

Kada su u pitanju Lidija i Alen, mnogi gledatelji su za ovaj par bili uvjereni da se više nikad neće ni pogledati nakon brojnih svađa koje su imali.

Uz razgovore sa stručnjacima, ali i njihov trud da bolje shvate partnera, oboje su došli do faze da dio gledatelja navija za opstanak njihove romanse.

