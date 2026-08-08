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Nisu vjerovali da je ljubav s Camilom stvarna, a prate ga i glasine koje godinama ne staju

Piše Đurđica Sarjanović,
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Nisu vjerovali da je ljubav s Camilom stvarna, a prate ga i glasine koje godinama ne staju
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Foto: SXAC, LOAZ
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Shawna Mendesa su na početku karijere uspoređivali s Justinom Bieberom, puno je naslovnice zbog ljubavi s Camilom Cabello, a godinama ga prate glasine o seksualnoj orijentaciji.

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Glazbenik Shawn Mendes rođen je 8. kolovoza 1998. godine u Torontu, a tijekom školovanja se bavio nogometom i hokejom, dok su gluma i glazba bile njegove velike ljubavi u isto to vrijeme. Iako je zbog sve brojnijih glazbenih obveza morao napustiti redovitu nastavu, obrazovanje nije zanemario. Školu je završio putem online programa te je 2016. godine uspješno maturirao zajedno sa svojim vršnjacima. Njegova priča o uspjehu započela je 2012. godine na danas ugašenoj platformi Vine, koja je korisnicima omogućavala objavljivanje kratkih videozapisa. Kao četrnaestogodišnjak objavio je akustičnu obradu pjesme "As Long As You Love Me" Justina Biebera. Već sljedećeg dana njegov je video prikupio desetke tisuća reakcija, a Mendes je shvatio da je pronašao publiku koja će ga pratiti na njegovom glazbenom putu.

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U godinama koje su slijedile nastavio je redovito objavljivati obrade poznatih pjesama na Vineu, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Zahvaljujući društvenim mrežama izgradio je veliku i iznimno odanu zajednicu obožavatelja, ponajviše među mlađom publikom. Upravo je ta neposredna komunikacija s fanovima postala jedan od ključnih razloga njegova brzog uspona, a Mendes je često isticao kako mu je važno ostati u kontaktu s ljudima koji ga podržavaju.

Njegov talent ubrzo je primijetio menadžer Andrew Gertler, koji je uvjerio Shawna i njegova oca da otputuju u New York. Tamo je mladi glazbenik potpisao ugovor s diskografskom kućom Island Records, čime je započela njegova profesionalna karijera. Gertler je kasnije izjavio kako ga je od samog početka impresionirala Shawnova zrelost, radna etika i želja za stalnim napretkom, zbog čega ga je opisao kao modernu verziju rock zvijezde.

THE CANADIAN PRESS 2025-09-28
Foto: Sammy Kogan

Zanimljivo je da Mendes nije pohađao formalnu glazbenu školu. Svirati gitaru naučio je potpuno samostalno, gledajući videozapise na YouTubeu. Satima je vježbao osnovne akorde i tehnike, a vlastitu je upornost često isticao kao jedan od najvažnijih razloga zbog kojih je uspio ostvariti svoje snove. Osim gitare, dodatno je usavršavao pjevanje kroz satove vokalne tehnike.

- Postao sam opsjednut gitarom i svakoga dana sam učio nove pjesme. Smatrao sam da nisam dovoljno dobar i trudio sam se usavršiti svoje sviranje do najsitnijih detalja. Satima sam svirao - rekao je Mendes jednom prilikom za Telegraph. Imao je 15 godina kada je objavio debitantski singl "Life of the Party" i svoj prvi EP, a veliki proboj doživio je 2015. kada je objavljen njegov album "Handwritten".  Posebno se istaknula pjesma "Stitches", koja je postala međunarodni hit, osvojila europske glazbene ljestvice i ušla među deset najpopularnijih pjesama u Sjevernoj Americi. 

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Velik korak u njegovoj karijeri bio je i angažman na turneji "1989 World Tour", na kojoj je nastupao kao predizvođač Taylor Swift. Tijekom tog razdoblja surađivao je s pjevačicom Camilom Cabello iz sastava Fifth Harmony na pjesmi "I Know What You Did Last Summer", koja je postala veliki hit u SAD-u i Kanadi. Nedugo nakon toga objavio je i singl "Treat You Better", još jednu pjesmu koja se našla među deset najslušanijih na brojnim glazbenim ljestvicama. Pjevač se okušao i kao model, a nosio je nekoliko modnih revija i na milanskim pistama. 

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"In My Blood" i "Lost in Japan" samo su neki od njegovih sljedećih singlova kojima je osvojio svijet, a duet s Camilom Cabello "Señorita" poharao je svjetske top ljestvice. Upravo s Cabello je započeo vezu 2019. godine, no paru nije bilo lako od samih početaka. Mediji su pisali kako su objavili da su skupa samo zbog publiciteta, a oboje su isticali da se zaista vole. Nekoliko puta su prekidali i mirili se, a krajem 2021. godine objavili su da se razilaze. Čitavo to vrijeme kružile su glasine o Mendesovoj seksualnosti.

- Kao prvo, nisam homoseksualac. A i da jesam, to ne bi trebalo biti nikome važno. Fokus ljudi treba biti na mojoj glazbi, a ne seksualnosti - govorio je pjevač. Nakon Cabello kratko je ljubio pjevačicu Sabrinu Carpenter, a od kraja prošle godine u vezi je s brazilskom manekenkom i glumicom Brunom Marquezine.

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