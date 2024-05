Nitko nije vidio princezu Kate Middleton već dva mjeseca

Princeza Kate Middleton (42) iznenada je nestala iz javnosti nakon Božića prošle godine. U početku nitko tome nije pridavao previše pozornosti, sve dok princeza u siječnju nije završila u bolnici zbog operacije abdomena. Brojni su tada bili zabrinuti, a kratko nakon su se pojavile prve teorije zavjere o tome gdje je princeza Kate. Nekoliko mjeseci kasnije šokirala je objavom da boluje od raka. Evo što se sve događalo prije i poslije njezine šokantne dijagnoze.

Kensingtonska palača objavila je 17. siječnja 'planiranu abdominalnu operaciju' princeze Kate. Dva sata nakon objave o stanju princeze, palača je objavila i da će kralj biti podvrgnut operaciji za povećanu prostatu. Tjedan dana nakon operacije je princeza još uvijek bila u bolnici, gdje se prvi put pojavila zabrinutost javnosti oko toga je li princeza zaista dobro i oporavlja li se. Tek je 29. siječnja izašla iz bolnice. Samo nekoliko dana nakon što je Kate izašla iz bolnice, 5. veljače, palača je objavila da je kralju Charlesu dijagnosticiran rak te je on uzeo pauzu od svojih kraljevskih dužnosti kako bi se fokusirao na liječenje. U tim trenutcima još uvijek nitko nije znao gdje je princeza Kate.

*ARCHIVE IMAGE* The Princess Of Wales Announces Cancer Diagnosis | Foto: ZAHU

Krajem veljače su brojni počeli nagađati što bi se moglo događati s Middleton. Spominjala se histerektomija, problemi sa žuči, a neki su čak pričali i o estetskim zahvatima. Međutim, početkom ožujka su princezu snimili u javnosti. Fotografi su ju uhvatili u blizini dvorca Windsor, a u tom je trenutku bila u automobilu s majkom Carole Middleton. Ipak, fotografija nije uspjela uvjeriti sve da je princeza dobro.

Princeza je na fotkama nosila sunčane naočale, a fotografije su bile 'mutne' pa su brojni na društvenim mrežama komentirali kako to uopće nije ona, nego njezina dvojnica.

- Doslovno imamo bolje slike Plutona. Kako bih uopće mogao vjerovati da je ovo zapravo Kate Middleton - napisao je tada jedan korisnik X-a. Nekoliko dana kasnije je princ William, putem svog glasnogovornika, komentirao brojne teorije zavjere koje su se pojavile na društvenim mrežama. 'Princ William usredotočen je na svoj rad, a ne na društvene mreže', rekao je tada glasnogovornik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:31 Princeza od Walesa otkrila da ima rak | Video: 24sata/REUTERS

Nekoliko dana kasnije je britansku kraljevsku obitelj zatresao pravi skandal. Na društvenim mrežama je osvanula fotografija koju je snimio William, a prikazuje Kate i njihovo troje djece - Georgea, Charlotte i Louisa. Međutim, ubrzo su se pojavile sumnje da je fotografija fotošopirana. Četiri foto agencije povukle su fotografiju, a prvi je to napravio Associated Press jer fotka nije 'zadovoljila' standarde foto agencije. Primijetili su 'nedosljednost u položaju lijeve ruke princeze Charlotte'.

Princess of Wales Mother's Day message | Foto: Prince of Wales/Kensington Palac

- Prilikom detaljnijeg pregleda čini se da je izvor manipulirao fotografijom. Zamjenska fotografija neće biti poslana - priopćili su iz agencije. Upravo je ova fotografija dodatno potaknula teorije zavjere o princezi, među njima i onu da je 'umrla'. Princeza se kasnije obratila javnosti i ispričala se zbog fotografije. Kako je tada prenio BBC, Kate je poručila da povremeno eksperimentira s uređivanjem.

Prošlo je nekoliko dana od skandalozne fotografije, a jedan je čovjek za The Sun javio da je vidio princezu te da je bila 'sretna, opuštena i zdrava'. Kako je rekao, princezu i princa Williama vidio je u lokalnoj trgovini domaćih proizvoda u blizini njihove rezidencije u blizini dvorca Windsor. Kasnije su se u javnosti pojavile fotografije princezinog izlaska, ali su na društvenim mrežama pisali kako je riječ o njezinoj dvojnici.

storyeditor/2024-03-20/profimedia-0331996629.jpg | Foto: Profimedia

Nakon svih glasina i teorija zavjere, Kate se odlučila oglasiti putem videa koji je šokirao cijeli svijet. Otkrila je da joj je dijagnosticiran rak te da prolazi kroz 'preventivnu' kemoterapiju. Rekla je da joj je dijagnoza bila veliki šok te da su ona i William sve držali u privatnosti zbog djece. Na početku videa se zahvalila na svim porukama podrške koje je primila tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Otkrila je da je u siječnju išla na operaciju abdomena te da su joj tamo otkrili rak. Princeza, kao i palača, nisu otkrili o kakvom je raku riječ te o kojem je stadiju riječ.

Situacija se u potpunosti preokrenula nakon što je otkrila da se bori s teškom bolesti. Teorije zavjere su se utišale, a brojne zvijezde, kao i ostatak kraljevske obitelji, pružili su podršku Kate. Javili su joj se i princ Harry i Meghan Markle s kojima trenutačno nije u dobrim odnosima, a svoju podršku joj je dao i kralj Charles.

Prošlo je točno dva mjeseca otkad je princeza objavila da boluje od raka, a od tada ju baš nitko nije vidio. Zatražila je da se poštuje njezina privatnost, a ranije je rekla da neće otkrivati detalje svoje bolesti. Od tada se i vrlo malo zna o tome što princeza radi. U posljednja dva mjeseca princeza Kate je proslavila rođendan njezinog i prinčevog sina Louisa. Rođendan su proslavili privatno te su se pobrinuli da im dan bude što normalniji i zabavniji.

- S obzirom na Kateino zdravlje i na to kakva je ona kao osoba, želi da njezin sin ima najbolji rođendan, kao bilo koja majka - rekao je izvor za New York Post.

Trooping The Colour | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Kratko nakon je princeza postala članica reda 'Order of the Companions of Honour'. Izvori kažu da je to simbol 'velikog poštovanja' koje je princeza dobila od kralja, zbog svog doprinosa umjetnosti, znanosti, medicini i javnoj službi svih ovih godina otkako je dio kraljevske obitelji. Ovo je ujedno i prvi put u 100 godina da je članu kraljevske obitelji ukazana takva čast.

Osim toga, Kate i William su prije nešto manje od mjesec dana proslavili 13. godišnjicu braka. Kraljevski par je povodom toga objavio fotografiju na društvenim mrežama. Posljednje informacije o stanju princeze Kate je otkrio upravo William. Tijekom posjeta bolnici na otočju Scilly, pored obale Cornwalla na jugozapadu Engleske, princ William je rekao da je njegova supruga 'dobro'. Nisu poznati drugi detalji njenog zdravstvenog stanja, a brojni obožavatelji iščekuju dan kada će se princeza vratiti svojim dužnostima.

Kate observes Remembrance Sunday | Foto: Profimedia