Nives Celzijus podijelila rijetku snimku sina: 'Moj mali kuhar'

Nives Celzijus podijelila je na Instagramu kratak videozapis svoga sina kojeg inače ne prikazuje često u javnosti.

- Moj mali kuhar - napisala je Nives na Instagramu.

Foto: screenshoot/Instagram

Njezini pratitelji odmah su primijetili koliko Leone nalikuje svom ocu.

Podsjetimo, Nives ima sina Leonea i kćer Taishu iz braka s bivšim nogometašem Dinom Drpićem. Bili su u braku devet godina, a njihova veza često je bila glavna tema u medijima.

Par se upoznao 2004. godine i nakon nekoliko mjeseci veze odlučili su se vjenčati u Las Vegasu. Nives tada nije nosila vjenčanicu, već haljinu leopard uzorka.

Iako su se 2014. godine razveli, Nives i Dino tvrde da su ostali u korektnim odnosima zbog djece. Pjevačica često ističe da su joj sin i kćer najveća sreća u životu, ali ih drži podalje od javnosti.

Foto: Filip Brala/24sata

- Bez obzira na to što mi u masu situacija ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni, to je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila da imam neku situaciju - rekla je Nives jednom prilikom, prenosi Story.

Nives je za Story rekla jednom prilikom da joj nakon razvoda nije bilo lako, ali u javnosti je često bilo percipirano drugačije.

- Okolina nikad nije razumjela moju igru. Blago tebi, muž ti je nogometaš. Lako tebi, razvela si se od muža nogometaša - rekla je Nives.