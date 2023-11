Nives Celzijus snimila je novu pjesmu i spot: 'Ribe, baš kao i muškarci, grizu kad to ne želiš'

Migni, migni, namigni, daj mi neki znak..., pjeva Nives Celzijus (41). Povratak je to glumice i influencerice na glazbenu scenu, s pjesmom 'Migni, namigni'. Autori su Miroslav Škoro i Ivica Plivelić.

- Bila sam ugodno iznenađena kad su me Škoro i Plivelić nazvali i rekli da imaju pjesmu baš za mene. Posljednje dvije-tri godine nekako sam se više fokusirala na glumu, snimala u kontinuitetu nekoliko serija koje zahtijevaju svakodnevni, često i cjelodnevni angažman. Ako tome pridružimo i velike televizijske projekte, kao što su 'Tvoje lice zvuči poznato' i 'Masked singer', ne ostaje previše vremena za druge poslove - rekla je Nives pa otkrila što je u novoj pjesmi bilo presudno:

- Čim sam čula pjesmu i stih 'Ja sam cura ispod Sljemena, za budale nemam vremena', znala sam da je to pjesma baš za mene i da je došlo vrijeme da se ponovno i glazbeno aktiviram. Emocijom i tematski dosta me podsjeća na 'Karanfile' jer je vesela i vrckasta, budi pozitivu, a meni je, priznajem, nedostajalo malo tih lakih nota i bezbrižne muzike kao predah od svakodnevnih teških tema.

Foto: promo

Vrijedna Nives snimila je za svoju novu numeru i videospot. Dala si je truda, prvi je put otišla u ribičiju. Gumene čizme, štapovi, mreže... sve je bilo tu. Pecala je, prvi put u životu, u ribnjaku Melinskoga kuta. I - ulovila kapitalca.

- Nisam planirala ulov, no s ribama je očito kao i s muškarcima, kad ne želiš i najmanje očekuješ, najviše grizu - konstatirala je Nives.

Priznala je potom da ju je ulov ribice uznemirio, pa ju je brzo živu vratila u vodu, a kapitalca su u videospotu poslije uz pomoć redatelja Darija Radusina dodali animacijski.

Foto: promo

“Ti si ono što me zanima, sve drugo su djeca mamina", pjeva nadalje Nives. U prvom kadru spota prpošna Nives u ružičastoj haljini trči, u prirodi je, pa malo u ležaljci između dva stabla, a onda se primila i ribičkog štapa.

- Bio je to moj prvi ribolov i moj prvi ulov. No, zapravo, vidim da bih se u budućnosti mogla baviti time, opušta me, samo pod uvjetom da vratim ribu u vodu - rekla nam je Nives.

Foto: promo

Trenutačno je možemo gledati u seriji nogometne tematike "San snova", a uskoro će opet biti na pozornici.

- Bit će nešto nastupa u prosincu, ali više će to biti božićni domjenci, a od sljedeće godine opet ću se malo više posvetiti nastupima i koncertima - objasnila nam je Nives.