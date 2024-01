Nives Celzijus u novoj ulozi! Bila je seksi građevinska radnica...

Nives Celzijus (42) otputovala je u Sloveniju, a tamo se prerušila u seksi građevinsku radnicu.

Svojim fanovima Nives često zagolica maštu fotografijama svoje savršene linije, a sad je pozirala u plavim, uskim trapericama i bijeloj majici, koja joj je istaknula zanosne obline.

Foto: Instagram

- Pridruži se - poručila je Nives pratiteljima, dok je na glavu stavljala žutu zaštitnu kacigu.

Foto: Instagram

Odlučila je i posnimiti svoju 'pozadinu' pa se okrenula, dok je u svirala pjesma 'Can't Stop me Now'.

Nedavno se Nives pohvalila kako je fleksibilna, a snimila je i video kako pravi špagu. U pozadini videa bile se boksačke vreće, a odala je da se nalazi u 'GNK Dinamo Zagreb'.

U tajicama bež boje napravila je špagu pa pratiteljima pokazala koliko je rastezljiva. Prije nekoliko mjeseci podijelila je sličan video, a bila je u istoj modnoj kombinaciji.

Foto: Instagram

