Nives ignorirala sve nemoralne ponude: 'Okrenula bih na šalu'

Izazovne obline, oskudna obleka, prodoran pogled... Danas je takav kadar učestala pojava na profilima društvenih mreža anonimaca koji, sve češće i agresivnije, izgledom pokušavaju zaraditi koji ‘lajk’ više. Društveni trendovi tjeraju mnoge na to da žele postati zapaženi na račun izgleda ne bi li si olakšali ostvarivanje nekog, uglavnom, poslovnog cilja ili ambicije.

No što kad seksepil obilježi ili definira nečiji životni stil? Koja je cijena ljepote i seksepila? Kako se pjevačice, glumice i voditeljice nose sa statusom seks-simbola i što im on uopće donosi? Teret ili slavu? Bolju poslovnu priliku ili društvenu kritiku? Uspjeh ili ponor?

U serijalu 24sata ‘Biti seks-simbol’ ljepotice koje su obilježile svojim izgledom protekle dekade u svojim ekskluzivnim ispovijestima govore o tajnama, usponima i padovima. U trećem nastavku donosimo ispovijest Nives Celzijus (37).

Kako se nosiš sa statusom seks simbola?



Nisam znala da me se vezuje uz taj status, niti sam se ikad doživljavala tako. Za mene, sex simbol je osoba koja uz izgled nudi cijelu lepezu raznolikog sadržaja koji uvijek nanovo budi zanimanje i nikad ne dosadi. Kroz život nisu mi se toliko nudile prilike gdje sam uopće mogla upoznavati ljude s ičim osim vanjštine. Tek unazad par godina kroz poslove koji su mi pružili priliku da pokažem sebe, ljudi pomalo upoznaju tko je Nives zapravo i kakve sve tajne se kriju u njenoj nutrini ali to još uvijek nije dovoljno za taj kultni status.



Jesi li imala negativna iskustva zbog takve percepcije?



Uvijek će postojati pojedinci koji taj status primitivno vezu uz sise, guzice i sami sex i koji se možda i tako ophode u svojim komentarima, stavovima, ponašanju.

S druge strane pametni ljudi znaju da su takve osobe posebne. Njihovu posebnost ne čini samo izgled, već prvenstveno intelekt, talenat, karizma. Izgled je instantni efekt koji brzo pada u zaborav ako ne postoje drugi segmentni koji ga permanentno ne cine privlačnim. Ljudi koji su svjesni toga itekako cijene one koje posjeduju tu moć.

Dok si živjela u inozemstvu, Nijemci pa Grci, obasipali su te hvalospjevima na račun tvog seksepila... Jesi li ga ikada 'naplatila'?



Nikad nisam shvatila da li ljudi iz zemalja gdje sam živjela drugačiji karakterno od naših ili generalno svi uvijek misle kako je ono tuđe, bolje i vrjednije. Zaista gdje god sam živjela, Njemačka, Grčka, kratko Ukrajina i Bruneji, uvijek sam bila sjajno dočekana i prihvaćena i ljudi i poslovni suradnici uvijek su bili puni rijeci hvale i divljenja. Nikad im nije bilo razumljivo zašto nisam radila neke veće projekte i zašto nisam ostvarila svoju karijeru van regije. U Njemačkoj su mi zaista nudili brojne sjajne projekte od Plesa sa zvijezdama, vlastitog rijalitija, manjih uloga u njihovim serijama itd. Žao mi je što se nismo zadržali duže u Njemačkoj i što nisam iskoristila to...

Nikad nisam shvatila koliko sam zapravo uz kolumnu u Bildu privlačila pažnju i koliko je zapravo ta kolumna bila čitana i popularna... znala sam podatke čitanosti i znala sam da je to bio jedan od najčitanijih sadržaja u Bildu ali nikad ne razmišlja o tome tko sve to čita i zna za tebe. Sjećam se jednom prilikom sam srela Mesuta Özila koji je tada već bio velika zvijezda i igrao je u Realu. Bio je vrlo nekulturan prema meni. Pozdravio je sve oko mene a mene ignorirao kao da ne postojim. Posto je bila takva situacija i morali smo provest neko vrijeme u zajedničkom društvu, prišla sam mu i pružila mu ruku da se upoznamo.

On se sav pogubio i objasnio mi kako on zna tko sam i čitao je svaku moju kolumnu i nije htio ispasti nekulturan samo je imao preveliku tremu. Onda mi je ispričao kako nakon svake moje kolumne dečki bi danima u svlačionici raspravljali o tome. Pričao mi je kako sam jednom prozvala nekog njegovog kolegu iz Werdera i oni su ga svi danima zezali zbog toga a on je bio ponosan sto sam ga uopće spomenula i sto znam tko je. Tek onda sam shvatila da su moju kolumnu zapravo čitale face koje su godinama vladale nogometnom scenom.

Predstavlja li ti katkad izgled ujedno i teret?



U Hrvatskoj je nažalost još uvijek teško biti zena i gay. Zgodna i nezgodna, nebitno iako neki napredak postoji. Pametna zena izabrat će kvalitetno okruženje koje ju ne sputava, u kojem njen puni potencijal dolazi do izražaja i strpljivo polako širiti će svoje djelovanje...



Čekaš li da muškarci priđu tebi ili ti odvažno prilaziš njima?



Ne prilazim muškarcima nikad u nekoj osvajačkoj namjeri, eventualno u nekim situacijama kao prema ravnopravnom sugovorniku. Slično je i s muškarcima. Oni ako ne primaju sigurne signale ne prilaze, a ja nisam osoba koja ih daje jer mi takav način upoznavanja izaziva neugodu. Vise volim neka prirodnija upoznavanja.



Najneugodnija situacija na račun ljepote?



Ne mogu se sjetiti pa pretpostavljam da nekih odvratno neugodnih situacija nisam imala... Sada mi je simpatična anegdotica ali tada mi je bilo grozno. Jednom u Berlinu David Copperfield me pozvao na pozornicu, a ja inače mrzim ta zvanja i izlaženja na pozornicu i često mi bude neugodno i zbog drugih ljudi koji izlaze. Cim je počela predstava imala sam osjećaj da će me pozvati jer me odmah primijetio. To su one neke situacije kad želiš biti malo manje primjetan, običan.. Preznojavala sam se pol predstave i onda me naravno pozvao. Pokušala sam se napraviti blesava al onda je cijela dvorana počela skandirati i David me odvukao do pozornice. Bilo mi je neugodnije tada nego kad sam jednom u live-u na tv-u zaboravila usred pjesme rijeci moje autorske pjesme. Najgore je sto znaš da u takvim situacijama netko je htio nešto lijepo napraviti za tebe, učiniti te posebnom a nije bio svjestan koliko mi je sve to bilo mučno. Toliko sam se preznojila od muke da sam na odijelu ima ogromne krugove znoja po svuda sto je naravno kamera vješto zabilježila. .



Jesi li dobila kakvu nemoralnu ponudu?



Zaista ne znam jer nekad ako je možda i postojala neka naznaka toga ja bih to okrenula na šalu i na tome je i ostalo.