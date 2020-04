Nives isprobava recepte, čita i uživa s obitelji: 'Moji dečki...'

Radijska voditeljica Nives Ivanišević (38) pohvalila se na društvenim mrežama fotografijom svog sina Olivera i pokazala kako provode vrijeme dok su u izolaciji. Obitelj Ivanišević inače ne iznosi u javnost puno o svom privatnom životu pa je tako Nives i ovom prilikom sakrila lice svog sina srcem.

- Moji dečki - napisala je Nives uz fotografiju na kojoj se dječak igra s kućnim ljubimcem, psom Marlijem.

U zadnje vrijeme dosta čita, a ako je suditi prema objavama na Instagramu, voli i kuhati. Tako je otkrila da se u domu Ivaniševićevih spremaju novi recepti koje je pronašla na društvenim mrežama pa su tako uživali u pizzi.

- Top! Hvala na receptu - poručila je voditeljica.

Nives je ranije rekla kako je iznimno ljuta na sve one koji se ne pridržavaju mjera samoizolacije. Čudila se sredinom ožujka jer je 132 ljudi prekršilo izrečenu mjeru.

- Zašto? Čemu? Nadam se da je bilo dovoljno hitno da dovode druge u opasnost. Mislite na starije! - rekla je tada. Ona uživa u društvu svojih najmilijih i pridržava se svih mjera. U rujnu prošle godine sinčić Oliver proslavio je prvi rođendan.

- I naš mali kolačić proslavio je 1. rođendan - napisala je Nives.

Ponosna mama ranije je izjavila kako je s Goranom dogovorila ime čim je saznala da čekaju dječaka. Htjela je da se zove Oliver, a onda je preminuo pjevač Oliver Dragojević pa su ime dali i, kako kažu, pomalo njemu u čast.

- Oliver je sada glavni, Oliver je najmanji i najslađi, i najveće veselje. Još nije počeo sto posto hodati, ali polako se pridržava. Mama po kući sve lijepi i pazi, sve je to osigurano, ali to je jedna velika sreća, u ovim mojim godinama, poslije dvoje djece. A i svi mu se vesele, i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko, veliko veselje - izjavio je nedavno Goran, koji iz braka s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović (41) ima dvoje djece - kći Amber (16) i sina Emanuela (12).

U prosincu 2018. Nives i Goran su se u tajnosti vjenčali, a ceremonija je bila u Zagrebu. Ubrzo nakon toga objavili su da čekaju prinovu, a Nives nikada nije skrivala da ima želju jednog dana postati majka.

