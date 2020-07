Nives izbacila dekolte, no fanovi je pitali: Gdje ti je druga štikla?

Celzijus obično pozira u minijaturnim kupaćim kostimima ili u donjem rublju, a sada je za 'izlazak' na terasu odjenula ružičastu haljinu koja joj je istaknula duboki dekolte. Uz to je iskombinirala ružičaste naušnice i štikle

<p>Pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) ni danas nije iznevjerila svoje vjerne obožavatelje. Standardno je 'okinula' fotografiju na svojoj terasi gdje svakodnevno provodi puno vremena. No, ovaj put u malo drugačijem izdanju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives i Knoll pozirale u istoj pozi</strong></p><p>Celzijus obično pozira u minijaturnim kupaćim kostimima ili u donjem rublju, a sada je za 'izlazak' na terasu odjenula ružičastu haljinu koja joj je istaknula duboki dekolte. Uz to je iskombinirala ružičaste naušnice i štikle u istoj boji. Kako bi još malo 'začinila' fotografiju bojom, pozirala je s ružičastom lizalicom.</p><p>- Predivna si, Nives. Ti si lijepa bez obzira na godine - pisali su joj njezini obožavatelji.</p><p>No, neki od njih primijetili su kako Celzijus ima samo jednu štiklu pa su je pitali što se dogodilo s drugom.</p><p>- Pusti lizalicu, gdje ti je druga štikla? - pitali su je.</p><p>Nives nije odgovarala na komentare ispod objavljene fotografije pa tako nije niti otkrila gdje je 'izgubila' drugu štiklu. Njezina nova fotografija u manje od sat vremena skupila je više od 6.000 lajkova.</p><p>Ovo nije prva fotografija koju je Nives 'okinula' na terasi. Gotovo svaki dan objavi barem jednu pa je dala do znanja kako tamo doista uživa. Uz to, terasu jako često i uređuje kako bi joj bilo što ugodnije. Nedavno je sadila i cvijeće u društvu svojeg prijatelja. Za tu je priliku odjenula kratku haljinu, koja joj je otkrivala više no što je sakrivala.</p><p>Na svojoj terasi u Zagrebu otvorila je i sezonu kupanja. Bazen na napuhavanje napunila je vodom i zaplivala s prijateljicom <strong>Kristinom Juračić</strong>. Razgolitila se zatim Nives i sama u toples pa odmarala na zagrebačkoj terasi glumeći da je na moru.</p><p> </p>