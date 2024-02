Nives izbacila svoj najveći adut, pa se požalila na nešto što žene razumiju: 'To je ogroman za*eb'

Atraktivna Nives Celzijus (42) ponovno je 'zapalila' društvene mreže fotografijom u grudnjaku, a onda u sasvim drukčijem izdanju pokazala kako kuha ručak i požalila se obožavateljima.

- A te oči govore tisuću jezika - napisala je Nives uz fotografiju na kojoj pozira u crnom grudnjaku i ogrtaču s leopard uzorkom, a fanovi su pohrlili u komentare ne bi li joj ostavili pokoji kompliment.

- Ako oči govore tisuću jezika, koliko onda dekolte - napisao joj je jedan obožavatelj.

Kasnije je Nives na storyju odlučila progovoriti o problemu koji je muči, a to je učinila dok je kuhala večeru u Dinamo majici.

Foto: Instagram

- Da vam se malo pojadam. Jedva sam dočekala neradni vikend jer sam zaboravila kako to izgleda. Uglavnom, to je ogroman za**b i želim se pod hitno vratiti na posao i nemati slobodne dane jer u ove slobodne dane više radim nego kad radim - započela je pjevačica.

- Pritom ne mislim na obroke, to radim svakodnevno i to po dva obroka minimum, budući da imam dijete vegetarijanca koje zahtjeva poseban obrok. Nego ovo čišćenje koje me dočekalo i mačak koji je trenutno u fazi zapišavanja, obilježava teren. Ne možemo ga kastrirati jer je bolovao od fipa i tek je prošao terapiju, a potrebno je neko vrijeme da bi uopće mogao spavati. Uglavnom, sve mi smrdi po kući, stalno hodam s deterdžentima i ribalicama i ribam i poludjet ću. Jedva čekam na posao - požalila se.