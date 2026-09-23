Nives o aferi iz svlačionice Dinama: 'Bio je on i još dva, tri igrača te Playboyeva zečica...'

U razgovoru za Spotlight Nives Celzijus komentirala je veliku aferu od prije dvadesetak godina kada je osvanula na naslovnici jednog časopisa kao jedna od sudionica navodnih Dinamovih orgija.

"U trenutku dok sam već bila u braku i trudna, mom bivšem dečku su navodno ukrali telefon i izašao je sav sadržaj koji je on imao u telefonu. Tu su bile fotografije takozvanih Dinamovih orgija, sudjelovao je on i još dvojica, trojica igrača i jedna Playboyeva zečica koju je upoznao na jednom eventu na kojem sam i ja bila", ispričala je Nives. Dodala je da se to dogodilo dok je bila u Los Angelesu u Playboy vili gdje je predstavljala Hrvatsku.

Nives danas živi puno mirnijim životom sa dvoje djece koje je dobila u braku s bivšim nogometašem Dinom Drpićem. Taisha (19) ove je godine završila srednju ekonomsku školu, a Leone (20) je student.

Foto: instagram

"Sin voli imitirati i ima dar za glumu, ali previše voli anonimnost i možda je previše socijalno anksiozan da bi to ostvario. Nije zainteresiran za izlazak iz zone komfora. Taisha bi također malo glumila, ali zasad je sve na željama i priči. Ima ambicije u pisanju, a ostvarile smo i prvu glazbenu suradnju. Napisala mi je pjesmu“, govori Nives koja se prisjetila i svojih početaka, krajem devedesetih kada je bila Miss Auto Kluba, a potom se pojavila i u spotu Mladena Burnaća.

"Da mi kći sada, s 19 godina, dođe s idejom da se tako fotografira za neki časopis, ne znam kako bi to završilo. Mislim da bih joj prijetila izbacivanjem iz kuće. Nisam tip osobe koja žali za prošlošću jer vjerujem da te i pogrešne životne odluke vode nekim putem i cilju te te na kraju oblikuju kao osobu", objasnila je.

Foto: Instagram

"Borila sam se sa svojim demonima u mladosti, proživljavala svojevrsne agonije. Pokušala sam i sa stručnom pomoći, ali tu nema lijeka ako sam ne vjeruješ u oporavak. Na kraju sama sam se izborila s tim agonijama i demonima. Danas više ne razmišljam o tome, danas mi to djeluje kao pročitana knjiga“, zaključila je Nives.

Cijeli intervju pogledajte ovdje: