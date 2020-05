Nives o Drpiću: 'Nekad bih mu oči iskopala, ali dobri smo...'

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (37) za IN Magazin je izjavila kako je još uvijek slobodna, a tom prilikom govorila je i o odnosu sa svojim bivšim mužem, nekadašnjim dinamovcem Dinom Drpićem (38).

- S ocem svoje djece sam u onakvom odnosu kakav i treba biti, najbolji mogući. Bez obzira na to što mi često ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni, to je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila da imam neku situaciju i trebam pomoć. Ostala mi je jednostavno ta navika iz perioda braka kada smo se neizmjerno voljeli - rekla je Celzijus.

Foto: Filip Brala/24sata

Pojasnila je kako su ona i Dino ostali jako dobri prijatelji te da zajednički odgajaju njihovu djecu iz braka, sina Leonea (14) i kći Taishu (12).

Nives se nedavno na društvenim mrežama pohvalila i kako je pronašla svoju leopard vjenčanicu iz te ere, u kojoj se 2005. udala za bivšeg nogometaša u Las Vegasu. Nives i tadašnji nogometaš Dinama ozakonili su ljubav u gradu zabave i kocke u koji su stigli nakon dvodnevnog provoda u Los Angelesu, a rastali su se devet godina kasnije.