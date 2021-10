Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (39) se nakon pauze u glumačkoj karijeri vraća na male ekrane. U humorističnoj seriji 'Bogu iza nogu' glumit će zanosnu poštaricu Suzanu koja će svojim dolaskom u mjesto Gornji dol izazvati potpunu pomutnju.

Rekla je da su ljudi za sada pozitivno reagirali na njezinu ulogu iako je serija tek počela, a često dobiva i uzvike na ulici.

- Čini mi se da se publici sviđa Suzana i, iako je serija tek krenula, gdje god se pojavim ljudi komentiraju "O, evo naše poštarice!" ili nabacuju poštarske fore. Rekla bih da nema previše sličnosti, osim možda u dobroćudnosti koja nas, nadam se, obje krasi. Suzana je blago rečeno intelektualno nevina, naivna, ali i dražesna u toj svojoj gluposti - rekla je Nives u intervjuu za Avaz.

Iskreno je progovorila i o snimanju ljubavnih scena. Rekla je kako su one za nju najneugodnije, iako se to publici tako ne čini.

- Moram priznati da sam do sad snimila vrlo malo ljubavnih scena i zapravo jedini partner mi je bio Momčilo Otašević. On je zaista bio ugodan i brižan partner, što je vrlo bitno u tim intimnim situacijama koje stvaraju osjećaj neugode. Gledatelji, vjerojatno, imaju dojam kako je snimanje takvih scena nešto zabavno i uzbudljivo, pogotovo ako imaš zgodnog partnera, ali zapravo te su scene najneugodnije - iskreno je objasnila.

Nives ima naviku čašćenja svojih obožavatelja 'vrućim' fotkama, a oni joj ubrzo uzvrate s komplimentima. Od samog početka influencerica je zbog toga nailazila na prozivke. Ipak, kaže da ju one ne zanimaju i da se nikada ne trudi biti seksepilna.

- Moje namjere nisu biti seksepilna, već biti svoja što znači da ,ako se osjećam seksepilno, ne libim se to iskazati iz straha da će meni neka za moj život nevažna figura to pogrešno protumačiti. Isto, ako se ne osjećam tako, nemam problem pokazati ni to drugo, manje privlačno, ali moje stvarno stanje. Mislim da sam više od dvadeset godina na sceni zato što me, osim izgleda, ipak krase i neke druge kvalitete i talenti - rekla je.

Spisateljica je poznata i po svojem 'oštrom' jeziku jer se nikada ne ustručava uzvratiti kritičarima na svojim društvenim mrežama.

- Oni su mi vječna inspiracija, životna škola, tako učim o ljudima, samokontroli, toleranciji. Kontempliram, a i pronađem izvrsne ideje i sadržaj za moje kolumne - dodala je u intervjuu.

Rekla je i da ju ukućani nazivaju Masterchefom.

- Moji ukućani me zovu Masterchef i kažu da nema restorana gdje mogu tako fino jesti kao kod kuće. Ja sam malo skromnija pa ću reći da sam korektna. Iako i ja najviše volim svoju kuhinju. Svojevremeno sam se i sama natjecala u Masterchefu i dosta daleko dogurala, tako da sam puno kuharskih vještina stekla i u samom showu - rekla je.

Dodala je i da je hedonist pa si ne uskraćuje hranu zbog održavanja figure.

- Pretjerani sam hedonista i gurman da bih sebi bilo što uskraćivala. Nastojim što redovnije trenirati, a i zbog poslovnih obaveza često ne stižem jesti pa me i to spašava - zaključila je glumica.