Radijska voditeljica Nives Ivanišević (38) rijetko objavljuje fotografije sa sinom Oliverom (2) te mu nikad ne pokazuje lice. Nedavno je objavila fotografiju na kojoj je Oliver ljubi obraz.

- Najslađa mala pusa u svemiru - napisala je Nives i u opis dodala stihove iz pjesme 'If I Ain't Got You' Alicije Keys, koji u prijevodu znače: 'Neki ljudi žele sve, ali ja ne želi baš ništa ako to nisi ti, dušo, ako te nemam'.

Pratitelji su joj ispod fotografije nizali komplimente, a javio se i njezin suprug, bivši tenisač Goran Ivanišević (49).

- Bebe moje male - napisao je Goran.

Par je u braku od 2017. godine, a Nives ne krije koliko je sretna s Goranom.

- Želim da znaš da osjećam pravu radost u svom srcu kad sam u tvojoj blizini. Osjećam se sigurno uz tebe. Zaštićeno. Kao da si štit nada mnom kad si u blizini. S tobom sam potpuno svoja (što je vjerojatno razlog zbog čega sam dosadna) jer više ne nosim 'cool' masku. Bio si sa mnom dok sam bila bolesna. Kroz moje strahove. Ohrabrio si me i inspirirao da dosegnem više. Puno sam naučila o sebi s tobom - napisala je Nives nedavno na društvenim mrežama uz fotografiju sa suprugom.