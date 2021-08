Pjevačica Nives Celzijus (39) počastila je tisuće pratitelja jednom nesvakidašnjom fotografijom. Oni koji su godinama na njezinu profilu znaju da ih pjevačica s vremena na vrijeme zna razveseliti nekom golišavom slikom, ali ovoga puta to nije bio slučaj.

Odlučila je progovoriti o tome koliko se na društvenim mrežama korisnici namještaju kako bi ispali lijepi u svakom trenutku. Podijelila je tako svoju najružniju fotografiju u mobitelu, koja je nastala slučajno i poručila da smo mi puno više od toga kako ispadnemo na fotografiji.

- Svi mi želimo biti lijepi! Zauzmemo pozu koju smatramo najboljom, ispravimo ramena, uvučemo trbuh i zamrznemo osmijeh. Nekad upali, nekada ne - započela je pa dodala:

- Znate one trenutke kada tražimo nešto u telefonu i greškom upalimo kameru uprizorivši svoje najgore stanje - lice u nespremnoj pozi, s podbratkom iz nepoželjnog kuta, dlačicama koje znatiželjno vire iz nosa, porama na nosu koje su iz tog kuta toliko velike da bi nas mogle progutati i prišt na bradi koji bi svaki tren mogao eruptirati? Jesmo li mi taj trenutak? Jesmo! Ali smo i više od tog neočekivanog zbira piksela na fotografiji!

U komentarima su joj pisali da je bila i ostala kraljica, ali su se pojadali i da ne mogu više gledati brojne profile na kojima su sve savršene poze i fotografije.

- Stalno s nečim nisam zadovoljna, to je istina. No radim na sebi pa će se valjda i to s vremenom popraviti. Previše smo svi okruženi sa toliko jako uređenim fotkama da bih rekla da to nisu osobe već lutke. Iluzija prividnog savršenstva koje zapravo to nije - pisali su.