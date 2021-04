Osam nezaboravnih zvijezda prethodnih sezona opet će zasjati na pozornici showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. U sedmoj sezoni 'All stars' vidjet ćemo poznate osobe koje su u prijašnjim sezonama pobijedile, ostvarile vrhunski rezultat ili oborili transformacijama.

I dok će se Mario Petreković, Saša Lozar, Damir Kedžo, Dalibor Petko, Ivana Mišerić, Mario Roth, Katarina Baban i Maja Bajamić nastojati što bolje pripremiti za nove izazove, četveročlani žiri ostaje nepromijenjen, a čine ga Goran Navojec i Igor Mešin te Indira Levak i Nives Celzijus.

Upravo s Indirom i Nives razgovarali smo povodom nove/stare uloge u žiriju. Jedva nas čekaju intrigirati novim modnim kreacijama, ali i nepredvidivim ocjenama, što im je dosad polazilo za rukom.

Dosad ste prema kandidatima bili strogi, ali pravedni. Kako ste ih sada ocjenjivali s obzirom na to da se mahom radi o pobjednicima iz prethodne epizode i kandidatima koji su oduševljavali transformacijama?

Nives : Sada smo još stroži i nepravedniji. Preteško je drukčije u ovakvom sastavu. Nikada nismo imali toliko pobjedničkog potencijala na jednome mjestu. Kako god okreneš, uvijek je netko zakinut jer nemamo dovoljno dvanaestica za sve.

Indira : U ovoj sezoni očekivanja su puno veća od kandidata koji su već briljirali u prošlim sezonama. Vidi se po njima da su puno mirnije ušli u ovo natjecanje jer im je sve bilo poznato, cijeli proces, bili su spremni. Radili su na finesama i odradili genijalne nastupe koji će vas oduševiti kao što su i nas na snimanju. Ocjenjivala sam ih prema tome koliko su me zabavili i koliko su se približili originalu.

Koliko je teško ostati objektivan kad natjecatelji izvode neku pjesmu koju volite?

Nives : Veći mi je problem ostati objektivna promatrajući ljude koje volim, a ovdje volim njih previše. Sve su to ljudi s kojima dijelim neke predivne trenutke i teško je isključiti tu subjektivnu percepciju.

Indira : Nije teško, ne ocjenjujem pjesmu nego nastup, transformaciju, glumu. Ovo nije show gdje se toliko gleda točnost pjevanja nego cjelokupni dojam i uložen trud.

Žiri je isti, znači li to da će i dalje biti puno smijeha, ali i konstruktivnih kritika na izvedbe?

Nives : Bit će nikad više smijeha i nikad manje konstruktivnih kritika. Ovakvoj ekipi davati konstruktivne kritike je nadobudno i suludo. Ta ekipa sve zna i bolje od nas. Njihova izvedba ovisit će uglavnom o kvaliteti i kompleksnosti samog originala, što znači da je ipak najbitniji faktor sreća.

Indira : Naravno, svatko od nas ima svoj stil komentiranja i ocjenjivanja. U tome i jest čar, da svatko od nas u žiriju da nešto svoje, po čemu smo karakteristični i da se ne ponavljamo. Ovo nije show u kojem očekujete ozbiljnost i detaljnu analizu izvedbe, svima nama je cilj da show bude zabavan.

U prethodnoj sezoni navikli ste nas na originalne i atraktivne kreacije. Hoće li vas i ovoga puta odijevati Marko Grubnić i jeste li s njime dogovarali modne kombinacije ili ste mu dali “slobodne ruke”?

Nives : Na naše veliko zadovoljstvo, Marko je evo i ovu sezonu tu, još maštovitiji i inspirativniji, i to je još jedan razlog više zašto će publika sigurno uživati svaku nedjelju. Osim transformacija kandidata i naše transformacije sigurno će zabaviti publiku baš kao što su zabavljale i nas.

Indira : Marko je dio tima i on i ove sezone potpisuje stajling. Sve je to igra i ja se potpuno prepuštam. Zabavljaju me komentiranja naših kreacija, ali još više uživam u tome što sam svaki tjedan drukčija i neočekivano sređena. Monotonija je dosadna, treba se zabavljati s modom!

Već sad imate priličnog iskustva u žiriranju ovog showa. Što biste izdvojili kao ključne stvari koje kandidati moraju imati da bi odradili posao “imitacije” na vrhunskom nivou?

Nives : Osim talenta, najbitniji su trud i predanost. Dobro smo upoznati u njihove mogućnosti i sad već dobro znamo ocijeniti koliko je svaki od njih uložio rada, truda i volje u svaku točku. A to će biti detalji koji čine razliku.

Indira : Moraju se prepustiti, otpustiti kočnicu i uživati. Kada kandidat to učini, tada je najbolji. Ponekad moraju zaboraviti sve ono što znaju, preferiraju, stil koji njeguju, promijeniti tehniku pjevanja i to iz tjedna u tjedan. Zamislite tu transformaciju kad jedan tjedan ulazite u lik opernog pjevača, a već drugi tjedan ste u ulozi rokera. Nije to lako, zato im skidam kapu!

Snimali ste emisije početkom 2021. Kakva je bila atmosfera na setu i koje su bile epidemiološke mjere zbog korone?

Nives : Imali smo prilike još u prošloj sezoni naviknuti se na novi način rada, držanje distance, nošenje maski do samog snimanja, zatomljivanje emocija. U početku je bilo teško jer mi smo svi prilično povezani, tu su godine zajedničkog rada i prijateljstva i normalno nam je grliti se, poljubiti se pri pozdravu. No svi smo nastojali biti maksimalno disciplinirani u želji da odradimo snimanje uspješno i zdravi. I uspjeli smo.

Indira : Strogo smo se držali svih mjera, na setu su samo bili oni koji trebaju biti. Prilagodili smo se i uspješno snimili cijelu sezonu bez problema. To je samo dokaz da se može funkcionirati i stvarati u svim uvjetima.

Jeste li zadovoljni ekipom? Što sve možemo očekivati od kandidata?

Nives : Ovo je zaista ekipa iz snova! Osim beskrajnog talenta, oni su kraljevi zabave i humora. Ne mogu opisati koliko smijeha su nam priuštili na svakom snimanju. Ovdje je prisutna i nova doza kompetitivnosti jer konkurencija nikad nije bila toliko jaka i zato nikad nema opuštanja.

Indira : Na snimanjima sam se osjećala kao da sam bila na odličnim tulumima. Toliko se dobro svi slažemo da je bio gušt dolaziti na posao. Smijali smo se, komentirali i zaboravili na sve brige. Nadam se da će tako biti i gledateljima za koje smo pripremili pravi spektakl!

Prošlog ljeta pričali ste o novoj ljubavi, kakva je situacija sada? Jeste li u koroni probali aplikacije za upoznavanje “onog pravog”?

Nives : Nikad nisam koristila slične aplikacije, vjerojatno sam staromodna po tom pitanju i prirodno mi je da ako treba da se dogodi, onda sudbina to i odradi. Nema potrebe da je potičem ili ubrzavam taj proces. Ali opet nije bilo potrebe jer sam zadovoljna po tom pitanju. Razlika od prošlog ljeta je samo što ljubav više nije nova, nego već skoro godinu dana stara.

Obožavate djecu i ona vole vas. Govorili ste nedavno da razmišljate o posvajanju. Pokušavate li i dalje ostvariti taj san da postanete roditelj? Koliko je korona “uneredila” taj proces?

Indira : Ovo je jako intimna tema za mene. Nikada ne treba odustati od svojih snova, samo to ću reći.

Kakva je situacija po pitanju gaža za ovo ljeto? Mislite li da ćemo ovo ljeto uživati (eventualno pridržavajući se mjera koje budu na snazi) i da ćemo moći partijati ili da ćemo biti zatvoreni?

Nives : Iskreno nastojim ne razmišljati o tome previše. Kako bude, bit će i vjerujem da postoji opravdan razlog zašto mora baš tako. Nekako se plašim da ni ovo ljeto nećemo pjevati, što me užasno žalosti, ne samo iz razloga što mi nedostaju koncerti i publika nego imam dojam kako i hrvatska glazba polako izumire. Izvođači nemaju ni sredstava ni motiva za stvaranje. Nedostaje mi hrvatska muzika i neki novi hitovi.

Indira : Toplo se nadam da će ovo ljeto biti puno koncerata! Svi smo to zaslužili! Na prste mogu nabrojiti održane koncerte u prošlih dvanaest mjeseci. Bilo je i onih online, ali nema do direktnoga kontakta, pjevanja uglas... Baš mi sve to jako nedostaje... ta euforija prije nastupa, pljesak koji me dočeka na pozornici...

Komentiraju li vam bližnji da se preizazovno odijevate ili shvaćaju da je to dio posla?

Nives : Odrasla sam u familiji liberalnih svjetonazora i odgojena sam da ne prosuđujem modni izbor ljudi koji me okružuju. Kroz život se, naravno, okružiš ljudima sličnih stavova, tako da ne mogu reći da sam se baš susretala s ljudima koji komentiraju moj modni odabir. Naravno da s druge strane razlikuju moj privatni i poslovni look jer privatno nisam tip osobe koja pretjerano mari za izgled i sređivanje.

Kako napreduje prodaja vašeg namještaja? Radite li stalno na novim proizvodima i ukorak ste s “konkurencijom”?