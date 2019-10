Nives opet ima akcije na svili: 'To mi je najdraži izvor zabave'

I ja sam, nisam, jesam, nisam...Ja sam zvjezdicaaaa ⭐⭐⭐⭐⭐ Znam da je bezopasno, ali ipak svaki put sam neodlučna i svaki put mi zastane srce na trenutak 🙈😱 #plesnasvili #brazilfit #zvjezdica #nomakeupday #samohrabro

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Oct 1, 2019 at 2:07pm PDT