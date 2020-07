Nives ponovno ljubi? 'To je još svježe i nevino. Nemam što reći'

Otkako se 2014. rastala od Dine Drpića, Celzijus nije govorila o svom ljubavnom životu, niti se u javnosti pojavljivala s drugim muškarcima. Njezini obožavatelji već su ranije bili znatiželjni ljubi li Nives ponovno

<p>Svestrana pjevačica <strong>Nives Celzijus </strong>(38) vrlo je tajnovita kada je u pitanju njezin privatni život. Otkriva tek toliko da svojim obožavateljima zaintrigira maštu. </p><p>U posljednje vrijeme na društvenim joj se mrežama udvaraju mnogi njezini obožavatelji koje svakodnevno raspameti svojim golišavim fotografijama. Nives trenutačno odmara u Splitu, gdje je 'okinula' nekoliko provokativnih fotografija u kupaćim kostimima. Prethodno je radila 'punom parom'. No, nikakvi komentari niti pitanju nju ne dotiču.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives u karanteni</strong></p><p>Je li u njezin život 'ušetao' netko zbog koga je tako, Nives ne otkriva tako lako.</p><p>- Ova godina mi je bila izrazito emotivna i puna ljubavi. Nema se tu što puno reći, to je još sve toliko svježe i nevino da iskreno ne znam ni kako bih to nazvala. Možda simpatijom koja je uzvraćena - rekla je Nives za <a href="https://story.hr/Celebrity/a139904/EKSKLUZIVNO-Konacno-novi-muskarac-u-zivotu-Nives-Celzijus.html" target="_blank">Story</a>.</p><p>Celzijus je ranije bila u braku s <strong>Dinom Drpićem</strong> (39) s kojim ima sina <strong>Leonea</strong> i kći <strong>Taišu</strong>. Bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima nakon razvoda.</p><p>- S ocem svoje djece sam u fantastičnim odnosima, baš onako kako i treba biti. Jako smo dobri prijatelji bez obzira na to što mi ponekad ide na živce i oči bih mu iskopala, a vjerojatno i on meni. On je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila ako imam neku situaciju, ostala mi je jednostavna ta navika iz perioda kada smo bili u braku i kada smo se neizmjerno voljeli - rekla je Nives jednom prilikom za IN Magazin. </p><p>S Dinom se pjevačica rastala 2014., a od tada nije govorila o svom ljubavnom životu i u javnosti se nije pojavljivala s novim muškarcem.<br/> <br/> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>