Nives problem stvarale grudi, a Mario volio glatke noge i pete

Ovog proljeća stiže nova sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a osmero kandidata šeste sezone već je u temeljitim pripremama za zahtjevne transformacije koje ih očekuju.

Svoje vokalne sposobnosti tako će pokazati glumci Siniša Ružić (50), Marko Braić (29) i Pavao Medvešek (27). Njima će konkurencija biti fitness trener, glumac i model Mario Valentić (39), pjevačica Neda Parmać (34), kuharica Lana Klingor Mihić (39), radijska voditeljica Lu Jakelić (26) i stand-up komičarka Marina Orsag.

Kandidate će ocjenjivati nova postava žirija: Indira Levak (46), Nives Celzijus (38), Goran Navojec (49) i Igor Mešin (52) te kroz ukupno 13 emisija ocjenjivati i komentirati nastupe, a kroz show će nas voditi Maja Šuput (40) i Franjo Ridjan (36).

Dok će osmero kandidata nove sezone tek osjetiti kako je transformirati se u suprotni spol, mijenjati boju kose, čak i kože, brijati se, pa dodavati dlake, petero pobjednika prethodnih sezona to dobro zna.

Mario Petreković

Prva sezona krenula je s emitiranjem u listopadu 2014. Tad je nakon dvanaest tjedana proživljenih u dvanaest različitih likova, izvanrednih izvedbi, pohvala i aplauza, okrunjeni kralj transformacija Mario Petreković (47) dokazao je kako je apsolutni profesionalac improvizacija, a prema riječima Sandre Bagarić jedan veliki trezor pun talenata.

Kako je izjavio, prije showa, Mario nije ni sam bio svjestan što sve može sa svojim glasom, a posebice su ga iznenadile transformacije u ženski spol. Vješto je hodao u štiklama, a često je zbog transformacija morao brijati suvišne dlačice.

- Uživao sam biti žena - rekao je. Transformirao se u Tinu Turner, Beyonce, Dinu Dvornika, Alku Vuicu, Doris Dragović, Andrea Bocellija, Jennifer Lopez, Ricky Martina, Maroon5, Lionel Richieja, a u finalu je pobijedio kao Bruno Mars.

Saša Lozar

Radijski voditelj i pjevač Saša Lozar (40) nakon Maria zasjao je na tron i pobijedio u drugoj sezoni. Simpatije gledatelja pridobio je svojim izvanrednim nastupima kao Maja Blagdan, Elton John, Jelena Rozga, Taylor Swift, Alice Cooper, Eurythmics, Vanilla Ice, Leann Rimes, Louis Prima, Rod Stewart, Aretha Franklin, a nastupom u finalu kao Beyonce s pjesmom 'Sweet Dreams' priskrbio si je četvrtu pobjedu u showu i okrunio se laskavom titulom najboljeg imitatora sezone.

- Beyonce mi je bila jako zahtjevna pogotovo kad mi je koreograf Igor Barberić rekao da ću plesati kao i ona u spotu - objašnjava Saša, koji je 2015. morao i plesati na pokretnoj traci u čizmama s visokim petama.

- Radili su mi čizme po mjeri, pa sam se šalio da su morali iskoristiti čak dva teleta kako bi ih napravili s obzirom na to da nosim broj 44 - otkrio je tad Saša.

Damir Kedžo

Prije četiri godine pobjednu je 'odnio' Damir Kedžo (32). U tijesnoj i neizvjesnoj odluci sve do posljednjeg glasa i boda, njegova imitacija Mariah Carey i izvedba pjesme 'All I Want For Christmas Is You' zaslužila je najviše bodova kolega natjecatelja i žirija.

Iako je u sezoni prolazio kroz najrazličitije i najopsežnije transformacije, u posljednjoj je 'samo' morao obrijati dlake na rukama i još jednom stati na visoke potpetice. Pored toga, izveo je izrazito zahtjevnu imitaciju vokala Mariah Carey.

Posebno zahtjevna bila mu je transformacija u Lanu Jurčević kad se zbog njezine pjesme 'Ludo ljeto' morao skinuti u kupaći kostim.

- Strah me bilo da mi gljiva ne donese nekoga u badiću - otkrio je tad Kedžo kojemu su se strahovi na žalost ipak ostvarili. Kedžo je osim Lane bio i Petar Grašo, Britney Spears, Carmen, Doris Dragović, Ariana Grande, Tom Jones,Lady GaGa i drugi.

Nives Celzijus

U četvrtoj sezoni pobjedu je odnijela žena i to pjevačica, spisateljica i glumica Nives Celzijus. Posljednjim nastupom kao Anthony Kiedis iz Red Hot Chili Peppersa zapalila je atmosferu u studiju, pobijedila te još jednom potvrdila status apsolutne miljenice publike. Led je probila s pjesmom 'Who let the dogs out'.

Transformacija koja je sve iznenadila bila je ona u osebujnog pjevača Keitha Flinta iz grupe Prodigy. Nakon dvije muške transformacije, Nives je uživala u liku Shakire. Izvela je pjesmu 'Objection', ali i otplesala tango.

- Sreća je utoliko na mojoj strani što je lakše ovladati prirodnim grudima. Da sam stavljala silikone, puno bi mi bilo kompliciranije sakriti ih. Ipak, mislim da se ekipa showa još nije susrela s kamufliranjem dekoltea u mojoj veličini - objasnila je Nives. Iznenadila je i svojom neprepoznatljivom transformacijom u muški spol i odličnom izvedbom, a utjelovila je Zvonka Bogdana s pjesmom 'Moja mala nema mane'.

Sjajan nastup imala je i u liku Olivije Newton John, a s pjesmom 'Physical' izvela je i aerobik na pozornici Nakon toga utjelovila je američkog repera Coolija otpjevavši pjesmu 'Gangsta's Paradise'. U idućoj emisiji postala je Severina otpjevavši pjesmu 'Paloma Nera'. Pobjedu je odnijela s minimalno prostetike i nastupom u kostimu lisice s pjesmom 'The Fox' norveškog dua Ylvis.

Maja Bajamić

Prije dvije godine, kad se ujedno show zadnji puta emitirao, dominirala je Maja Bajamić (29). Spektakularnom plesnom i vokalnom izvedbom pjesme 'All That Jazz' kao Catherine Zeta-Jones iz mjuzikla Chicago oduševila je žiri i natjecatelje te pokupila najviši broj bodova. Posebno joj je bilo teško utjeloviti Jasmina Stavrosa, s njegovim klasikom 'Dao bih sto Amerika'. Kako je rekla, nimalo joj nisu lako sjedale transformacije svakoga tjedna.

- To što sam uspješna u showu ne znači da doma ne plačem. Teško mi je - izjavila je tad Maja. S druge strane, Stavrosa izrazito cijeni, a ovu pjesmu doživjela je kao njegovu autobiografiju. Maja je naglasila kako su stihovi ove pjesme institucionalni, a kao glavni problem u svome zadatku izdvojila je Stavrosovu statičnost koju vjerno mora dočarati na pozornici: 'Suzdržano je prisutan, a to je meni nepoznato'. Ipak, namjerava joj nije bilo tako odustati.

- Daj što daš, ja ću ti od toga napravit' najbolje što ja mogu - zaključila je 2018. godine.

