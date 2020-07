Nives razočarala muške fanove: 'Imaš kupaći za babe, skidaj to'

Celzijus je ranije pokazala na terasi hotela koliko je gipka, ali to nije iznenadilo njezine obožavatelje koji su je prošle godine pratili u 'Plesu sa zvijezdama'

<p>Svestrana pjevačica <strong>Nives Celzijus</strong> (38) odmara u luksuznom splitskom hotelu zadnjih dana, a zagrebački dom joj trenutno ni najmanje ne nedostaje. Svakodnevno objavljuje fotografije u kupaćim kostimima, ali nije otkrila tko ju fotografira, odnosno s kim se zabavlja na moru. Celzijus je pozirala na lokalnoj plaži ali se požalila kako je obukla 'malo preozbiljan' kupaći kostim za svoj ukus. </p><p>- Moram pod hitno napustiti ovaj bapski kupaći kostim, ali ovo mjesto ne želim napustiti nikada - komentirala je. S njom su se složili i mnogi muški fanovi koji su je 'zasuli' komentarima. </p><p><strong>POGLEDAJ VIDEO: Nives Celzijus u karanteni</strong></p><p>- Nives, nije za tebe takav kupaći, to je za babe. Skidaj to i obuci nešto uže - pisali su joj. Ipak, ima i onih koji su je pohvalili da njoj sve dobro stoji, a osobito bijela boja.</p><p>Celzijus je ranije pokazala na terasi hotela koliko je gipka, ali to nije iznenadilo njezine obožavatelje koji su je prošle godine pratili u 'Plesu sa zvijezdama'. </p><p>Zagrepčanka je prije Splita odmarala u svom domu i, kako je rekla, pridržavala se svih uputa epidemiologa. Zadnju pjesmu 'Odjebando' lansirala je u srpnju 2019. </p>