<p>Svestrana pjevačica i članica žirija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', <strong>Nives Celzijus</strong> (38), sredila se za večeru s prijateljem<strong> Daliborom Petkom</strong> (41).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Odjenula je žuti kaput ispod kojeg je nosila crnu haljinu kojom je više otkrila, nego što je pokrila.</p><p>- Poslije svakog mog spremanja za izlazak, moja soba je spremna za spremanje - napisala je u opis fotografije na kojoj pozira s nikad većim dekolteom.</p><p>Komentara nije nedostajalo, a jedan obožavatelj joj je napisao: 'Najljepše grudi estrade'.</p><p>Inače, Nives je nedavno na društvenim mrežama zaintrigirala objavom jer se, među ostalim, osvrnula na 'dušobrižne obožavatelje'.</p><p>- Što će ti hejteri pored dušobrižnih obožavatelja, filantropa i altruista. Znate one divne, nesebične ljude koji u svemu pronalaze neko zlo i negativu. To su oni ljudi koji velikodušno prilaze na ulici, čineći veliku stvar, poklanjajući pažnju nama malim ljudima. Dolaze s velikim, pažljivo biranim riječima: 'Nives, moram ti reći, znam da te svi mrze i govore odvratne stvari o tebi, ali ti si meni ipak super' - napisala je tada.</p><p>- Ja im se zahvalim. Sve s osmijehom na licu. Kada ti jedan tako veliki čovjek, velika, otvorena srca priđe i kaže da si mu super premda si omražena i odvratna osoba, treba to cijeniti, je l' tak?! Nikad ne upitam tko su to 'svi' jer bezobzirno je proturječit jednom altruistu - dodala je.</p>