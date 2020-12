Svestrana pjevačica i članica žirija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', Nives Celzijus (39), na Instagramu je otkrila kako je 'skoknula' do mame na kavu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sredila sam se samo da se podsjetim da mogu i svratila kat niže kod mame na kavu - napisala je u opis objave na kojoj pozira na stubištu.

Fotografirala se u uskoj crnoj suknji s prorezom, crnoj majici i štiklama, nabacila je kaput te je nosila kapu.

- Super si se sredila, jako si lijepa i zgodna - napisao joj je obožavatelj na društvenoj mreži.

Nije tajna da muškarci 'sline' za njom u komentarima, a iako Nives rijetko kad na njih odgovara, priznaje da je nasmiju njihove razne ponude.

- Znaju biti jako slatki, romantični ali i zabavni u svojim uletima. No to su uglavnom virtualni uleti ili poneko pismo. Kod muškaraca koji znaju mjeru to sve zna biti jako simpatično ako ne uđe u opsesivnu fazu - ispričala je nedavno u intervjuu za 24sata.