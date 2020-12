Nives: Volim visoke, tamnokose muškarce, a ništa me lakše ne ohladi od nepismenih frajera...

<p>Svestrana pjevačica i članica žirija u showu 'Tvoje lice zvuči poznato',<strong> Nives Celzijus </strong>(38), ljubavni život skriva kao zmija noge, no sada je otkrila kakvi muškarci je privlače.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kada je fizički izgled u pitanju, volim visoke, tamnokose muškarce, sportske građe, no ono što mi je primarno jest osjećaj opuštenosti koju izaziva u meni - rekla je za <a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/613810/nives-celzijus-za-avaz-nista-me-lakse-ne-ohladi-od-nepismenih-muskaraca">Avaz</a>.</p><p>- Volim duhovitost, elokventnost, suosjećajnost, samosvjesnost, muškarca bez tragova samodopadnosti. I pismenost mi je vrlo bitna. Ništa me lakše ne ohladi od nepismenih muškaraca - dodala je.</p><p>Smatra da je estetika bitan faktor u showbusinessu.</p><p>- No ako nije popraćena talentom, karizmom i ljudskim vrijednostima, ne jamči dugotrajnost i najčešće završava instant slavom - objasnila je.</p><p>Evo što kaže na komentare na društvenim mrežama.</p><p>- Shvaćam da nisu svi ljudi nadareni razumijevanjem, tolerancijom i poniznošću. Neki zato što nisu imali vremena da nauče, neki zato što nisu imali od koga učiti. Takvi ljudi sebe i svoje postupke smatraju jedinim mjerilom ispravnosti. Ne mogu se ljutiti na njih. Nažalost, oni su mi podsjetnik koliko sam sretna što sam oslobođena osjećaja mržnje i koliko je puno ugodnije za život prihvaćati i voljeti različitosti. No, srećom moje društvene mreže su i prepune radosti, pozitive, divnih ljudi i komentara koji mi uljepšaju svaki dan - ističe.</p><p>Osvrnula se i na pandemiju korona virusa.</p><p>- Radila sam na još nekim projektima koji su mi ipak omogućili da bez straha i strepnji izdržim ove mjesece. Nastojim maksimalno poštovati mjere i zaštititi svoje bližnje i one koji spadaju u rizične skupine. No, ja sam takva i u sezoni gripa - ispričala je, a potom zaključila:</p><p>- Smeta mi nedostatak ljudske empatije i sebičnost. COVID-19 nas je naučio da postoje ljudi kojima je problem staviti masku na 10 minuta.</p><p><strong>POGLEDAJTE NIVES U SERIJALU 'ZVIJEZDE VRIŠTE':</strong></p>