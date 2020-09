Nives zalijevala cvijeće u bodiju pa izludila sve bujnim oblinama

Pjevačica je imala nezgodu pa sada sve mora raditi s jednom rukom. Kako kaže, ide joj odlično pa se odlučila pohvaliti i svima onima koji je prate, ali je onda ipak pokazala previše

<p>Pjevačica i spisateljica <strong>Nives Celzijus </strong>(38) ovih je dana prestrašila svoje pratitelje na društvenim mrežama pozirajući s rukom u gipsu. Svi su odmah pomislili na najgore - da je slomila ruku, ali Nives ih je onda primirila rekavši kako je iščašila lakat pa će i oporavak biti puno kraći. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives je u karanteni sve počistila</strong></p><p>Na Instagramu je prati više od 380 tisuća ljudi, a zbog nezgode dobiva stotine poruka podrške. Već smo vidjeli da je ruka u gipsu nije spriječila da kuha, cijedi sok... ma sve odrađuje s jednom rukom, a od djece je čak dobila i pohvalu kako takva 'jednoruka' još i bolje kuha. Sad je istaknula da je za sve zaslužan 'babin kuk'.</p><p>- Znala sam ja da je babin kuk savršen i da je pitanje trenutka kada će zablistati i pokazati se maksimalno funkcionalan. Spasio me u posljednja dva dana. Prisjetila sam se onih dana kada mi je dijete boravilo na kuku, a ja sam sve odrađivala drugom rukom. I kuhala i spremila kuću i opeglala i zalila cvijeće. Mi žene jednostavno to imamo u sebi. Kažu klinci da tako jednoruka još bolje kuham. Valjda imam previše slobodnog vremena... Uglavnom gotovo sve sam uspjela manje ili više uspješno odradit s jednom rukom. Jedino me muči čišćenje zuba zubnim koncem. Ako imate neko rješenje i za to, javljajte - napisala je Nives. </p><p>Objavila je dvije fotografije na kojima i dokazuje kako sve uspijeva jednom rukom, ali to baš i nije bila prva stvar na koju je većina pogledala isprva.</p><p>Pozirala je u jednodijelnom bodiju, koji je, sudeći po komentarima, definitivno pokazao previše. Pratitelji se nisu bunili, zahvalili su joj na uljepšavanju nedjelje i još jednom joj poželjeli brz oporavak.</p><p> </p>