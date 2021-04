Mladi Sergej Pajić (17) iz Banja Luke se preselio u Beograd kako bi pohađao glazbenu školu, a danas je jedna od najvećih glazbenih zvijezda na Balkanu. Niže hit za hitom, a njegove pjesme 'Uspavanka', 'Ja te znam', 'Ja i ona' imaju više od 70 milijuna pregleda na YouTubeu.

Osim što je pjevačka zvijezda, Sergej je i najhot zvijezda na TikToku, gdje najčešće snima sa svojom djevojkom, tiktokericom Uki Q (20). Njih dvoje sada su zajedno i članovi žirija JoomBoos Videostar showa, a u novoj, trećoj epizodi, Sergej je bio 'prijeki sud' kandidatkinjama Stelli Smajić i Loreni Farkač. Sergej je bio oduševljen mladim kolegicama, koje su se u epizodi predstavile plesom i ludim tranzicijama. Loreni je vještine tranzicija poželio 'ukrasti'.

Sergej Pajić velika je TikTok zvijezda

- Lorena radi wow tranzicije, mogla bi i mene naučiti nešto od toga što zna! Da mi neki njezin video sada izađe na TikToku, sigurno bih ga lajkao – iskren je Sergej. Plesom su ga cure dobro nasmijale, a na kraju se nije mogao odlučiti kome dati svoj glas. 'Obje su stvarno sjajne', komentirao je Sergej, koji se na TikToku posebno ističe time što je jako spontan i uvijek svoj. I time što ima hrpu neobičnih tetovaža, na vratu, rukama, čak i prstima...

Za TikTok najviše snima s djevojkom Uki Q

- Teško je odgovoriti na pitanje što mene i Uki točno čini posebnima, ali valjda smo drugačiji od drugih jer smo ludi, imamo velik broj tetovaža, pjevamo zajedno... Radimo ono što volimo i stvarno nekako vjerujemo u tu – govori Sergej. A to publika itekako prepoznaje. Trenutno njih dvoje na TikToku prati više od dva milijuna obožavatelja, a najdraži su im TikTokovi koje Uki i Sergej snimaju zajedno. S obzirom na to da zajedno i žive u stanu u Beogradu, zajednička videa sve su im češće na repertoaru, priznaju. Ali ne žive baš cijeli dan samo na mrežama.

- Kad Uki i ja ne snimamo za YouTube ili TikTok, zajedno radimo sve ostale aktivnosti u danu, s obzirom na to da živimo skupa. I, naravno da mislim kako nam je definitivno malo teže nego 'anonimnim' parovima, ali uspijevamo sve uskladiti zato što to oboje stvarno želimo – ispričao je Sergej u ekskluzivnom intervjuu za proljetni broj JoomBoos Videostar magazina, koji je u prodaji na svim kioscima Tiska diljem Hrvatske po cijeni od 30 kuna.

Sergej Pajić i Uki Q: Zvijezde s naslovnice novog JoomBoos magazina

On i djevojka Uki na naslovnici su novog magazina, a za JoomBoos su ispričali kako funkcionira njihov ljubavni život s obzirom na to da su javne osobe te ih prati velik broj ljudi diljem Balkana. Otkrili su tko je veća maza, a tko ljubomorniji u vezi. Uz to, u magazinu možete pronaći i potpise Uki, Sergeja, kao i Barbi Afrike te Mimiermakeup, također članica žirija Videostara.

Osim u novom JoomBoos magazinu, Sergeja možete pratiti i danas u novoj epizodi Videostar showa na svim kanalima JoomBoosa.

