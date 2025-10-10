Njenu smrt prate brojne teorije: Baba Vanga prorekla tragediju, iza nesreće navodno bio moćnik

Bila je više od pjevačice. Silvana Armenulić bila je ikona, simbol jednog vremena, a ljepotom i raskošnim glasom opčinila je čitavu Jugoslaviju. Njezin život, satkan od vrtoglavog uspjeha i duboke tuge, tragično je prekinut u dobi od 37 godina, ostavivši iza sebe pjesme koje se i danas pjevaju te misterij koji ni nakon gotovo pet desetljeća ne prestaje intrigirati. Nedavni val popularnosti filma i serije “Toma” ponovno je oživio sjećanje na nju, “kraljicu sevdaha”, i njezinu neraskidivu, platonsku vezu s boemom Tomom Zdravkovićem.

Rođena kao Zilha Barjaktarević 18. svibnja 1939. u Doboju, odrastala je u velikoj obitelji s dvanaestero braće i sestara. Djetinjstvo joj nije bilo lako; obilježili su ga siromaštvo, preboljena difterija i obiteljska tragedija nakon smrti brata, kad se njezin otac odao alkoholu. Već tad je u malenoj Zlihi tinjala umjetnička iskra. Nakon osnovne škole, sa samo 16 godina, napušta školovanje i odlazi teti u Sarajevo, odlučna da svojim glasom pomogne obitelji.

Bila je miljenica publike i medija | Foto: VL arhiva

Počela je pjevati po sarajevskim kavanama, a kako ne bi sramotila roditelje, uzela je umjetničko ime.

- Bila sam učenica srednje škole kad je igrao film ‘Gorki pirinač’, sa Silvanom Mangano u glavnoj ulozi. Tad su me prijatelji prozvali Silvana, nalazeći neku sličnost s poznatom talijanskom glumicom. Kasnije sam odlučila uzeti to ime - ispričala je jednom prilikom.

Njezin talent ubrzo je prepoznao harmonikaš Ismet Alajbegović Šerbo, no preseljenje u Beograd donijelo joj je status istinske zvijezde.

Svojom pojavom, stilom odijevanja i jedinstvenom interpretacijom sevdalinki i narodnih pjesama unijela je revoluciju na glazbenu scenu i postala jedna od najvoljenijih pjevačica bivše države.

U Beogradu nije pronašla samo slavu nego i ljubav. Godine 1959. u hotelu Grand upoznala je tenisača Radmila Armenulića.

S tenisačem Radmilom Armenulićem vjenčala se 1961. u tajnosti, a u braku im se 1964. rodila kći Gordana | Foto: VL arhiva

- Silvana je pjevala neku pjesmu i ja sam joj rekao da ne pjeva dobro i da ja znam riječi. Zapisao sam joj riječi i sjećam se da je kasnije pjevala baš onako kako sam joj napisao. To je, takoreći, bila ljubav na prvi pogled - prisjetio se Armenulić.

Vjenčali su se 1961. godine, bez znanja roditelja, jer se Radmilo bojao da neće odobravati njegovu vezu s “kafanskom pjevačicom”. No obitelj je na kraju prihvatila njegov odabir, a kruna njihove ljubavi bila je kći Gordana, rođena 1965. godine. Iako je izvana njihov život izgledao idilično, Silvana je u sebi nosila tugu. Njezin brak bio je, prema svjedočenjima bliskih prijatelja, povremeno labilan, a suprug je kasnije priznao da su neko vrijeme bili razdvojeni, iako su formalno ostali u braku do njezine smrti. Radmilo ju je pamtio kao iznimno hrabru ženu koja je voljela opasnost i brz život.

- Jednom je u Njemačkoj zalupila vrata stana, a ključ je ostao unutra. Izašla je na rub zgrade širok oko 40 centimetara po kojem je, na visini od 20 metara, obišla kuću i kroz prozor na kupaonici ušla u stan - ispričao je, opisujući dvojnost njezine ličnosti - neustrašive u javnosti, a nježne i pažljive u privatnom životu.

Upravo je ta unutarnja melankolija povezala Silvanu s Tomom Zdravkovićem, čovjekom čiji je život obilježila i čijoj je karijeri presudno pomogla. Njihov susret postao je legenda. Tad već afirmirana pjevačica, pronašla ga je navodno promrzlog na klupi u Leskovcu. Nakon što joj je priznao da voli pjevati, povela ga je sa sobom na nastup. Upoznala ga je s važnim ljudima, pronalazila mu poslove i postala njegova zaštitnica i muza. Toma se u nju beznadno zaljubio.

Cijelu Jugoslaviju je začarala glazbom i ljepotom, a divili su se i njezinu stilu. O njoj su govorili kao o istinskoj divi koja pazi na svaki detalj | Foto: VL arhiva

- Znam da ju je mnogo volio, ali s obzirom na to da se moj suprug lako zaljubljivao, pretpostavljam da je to ostala jedna njegova neostvarena ljubav koja je postala prijateljstvo. Ona je u to vrijeme za njega bila nedostižna. Nikad nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli - otkrila je Tomina supruga Gordana Zdravković svojedobno.

Iz te tuge i neuzvraćene ljubavi rođen je jedan od najvećih hitova narodne glazbe.

- Inzistirala je da joj napišem pjesmu. Pričali smo danima, bila je nesretna. Otkrivala mi je detalje iz svog braka... Često mi je govorila: ‘Jao, ovaj život moj!’. I jednom dok smo se vozili busom, kažem joj: ‘Znaš što, napravit ću ti pjesmu baš kao što ti pričaš, onako kako se osjećaš’” - prisjetio se Toma. Tako je nastala pjesma “Šta će mi život bez tebe dragi”. Silvana ju je otpjevala u seriji “Ljubav na seoski način”, a ploča je prodana u nevjerojatnih 300.000 primjeraka, zacementiravši njezin zvjezdani status.

Prizor iz filma “Toma”, u kojem joj on govori: “Silvana, neću ti doći na svadbu, zato što sam je malo drukčije zamišljao”, savršeno oslikava dubinu njegovih osjećaja i boli.

Kobnog 10. listopada 1976. godine Silvana se vraćala s koncerta. Na autocesti Beograd-Niš, kod mjesta Kolari, dogodila se stravična prometna nesreća. Automobil Ford Granada, u kojem je bila s trudnom sestrom Mirjanom Barjaktarević i šefom Narodnog orkestra RT Beograd Radom Jašarevićem, pri brzini od 150 km/h iznenada je prešao u suprotnu traku i frontalno se sudario s kamionom. Sve troje je na mjestu poginulo. Jugoslavija je zanijemila. Silvanina i Mirjanina sestra Dina je prije nekoliko godina ispričala za srpske medije kako joj je trenutak kada su joj javili tragičnu vijest urezan u sjećanje.

S Helgom Vlahović Brnobić uoči početka snimanja emisije ‘Dobar dan’ | Foto: VL arhiva

- Taj osjećaj nikad u životu neću moći zaboraviti... Samo sam vrisnula. Cijelu zgradu sam probudila jer je bilo poslije ponoći. Svi su dotrčali. To je bio šok. Prije nego što su njih dvije krenule na put, Mira je došla do mene da me izljubi. Poslije mi je to prošlo kroz glavu, kao da je osjetila nešto - prisjetila se. Dina je istaknula tad da se njihova obitelj nikada nije oporavila od te velike tragedije.

- Mama je umrla i nikad nije preboljela njihovu smrt - ispričala je te zaključila tad: “Nema grada u Jugoslaviji koji nije žalio, koji nije tugovao za Silvanom”.

Okolnosti nesreće do danas nisu potpuno razjašnjene, što je otvorilo prostor za brojne teorije. Prema službenom izvješću, automobil je nekontrolirano skrenuo, no neki i danas vjeruju da nije bila riječ o slučajnosti. Kružile su glasine o planiranom ubojstvu iza kojeg je navodno stajao moćni službenik državne sigurnosti kojeg je Silvana odbila. Te teorije nikad nisu dokazane, ali su pridonijele stvaranju mita.

Foto: VL Arhiva

Jezivu notu cijeloj priči daju Silvanine slutnje. Nekoliko mjeseci prije smrti kao da je predosjećala kraj, u jednom je intervjuu izjavila: “Nemojte me zaboraviti”. Također se navodi kako je posjetila proročicu Babu Vangu, koja joj je navodno prorekla skoru smrt. Slijepa vidovnjakinja ju je navodno dočekala na vratima i rekla: “Ne želim s tobom razgovarati. Ne sada. Idi i vrati se za tri mjeseca”. A kada je pjevačica već bila na vratima, vidovnjakinja joj je dodala: “Čekaj, ustvari, nećeš moći doći. Idi idi! A ako budeš mogla, dođi”, navodno joj je poručila.

U automobilu je te večeri trebala biti i Lepa Lukić, no sudbina je htjela drukčije.

- Prvi put u karijeri sam zaspala. Za njezinu smrt doznala sam od novinara koji su me probudili - ispričala je šokirana Lepa, koja nakon toga više nikad nije sjela za volan. Tomu Zdravkovića vijest je slomila.

- Nikad ga takvog nisam vidjela, toliko tužnog. Bio je očajan. Nije mogao shvatiti da je više nema - svjedočila je njegova supruga Gordana. Silvanin život, poput najljepše sevdalinke, bio je ispunjen čežnjom, ljubavlju i neizmjernom tugom. Otišla je na vrhuncu slave, ali njezin glas i priča o ženi koja je živjela i pjevala srcem ostaju vječni, kao inspiracija generacijama koje dolaze...