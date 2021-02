Albina Grčić (22) 'pomela' je konkurenciju na ovogodišnjoj Dori. Javnost ju je upoznala kada se prošle godine natjecala u trećoj sezoni glazbenog showa 'The Voice' u kojem je osvojila treće mjesto.

Posebnu pozornost privukla je nakon nastupa s Filipom Rudanom, kada su zapjevali 'Lovely' pjevačice Billie Eilish (19). Njihov nastup na YouTubeu skupio je preko 30 milijuna pregleda.

Inače, ova Splićanka ja zauzeta, a lani je za 24sata otkrila kako se dečko nosi s tim da drugi muškarci gledaju njezin nastup i je li ljubomoran.

- Ma ne, ne bih rekla da je ljubomoran. Sigurno da mu nije baš ugodno, meni ne bi bilo da je obrnuta situacija, ali to ne utječe na naš odnos, dapače. On mi je najveća podrška i vjeruje u mene otpočetka, ne zamara se komentarima na društvenim mrežama i slično. Sve ovo proživljava skupa sa mnom, a opet mi i daje prostora da slijedim svoje snove, isto kao što ja to radim kad je on u pitanju - ispričala nam je.

Na Instagramu redovito objavljuje njihove zajedničke fotografije, a pratitelje je oduševila fotkom na kojoj poziraju kao djeca i danas.

- Rijetki nađu rijetke. Mi smo se našli još kao mali balavci koji su pratili braću lovajući se po tribinama pomoćnih terena. Putevi su nam se nekako razišli, al sudbina nas je opet spojila. I kako onda čovik da ne viruje u neke stvari?! Volim te - napisala je.

A evo što nam je prošle godine rekla koliko je fizički izgled bitan za scenu.

- Pa nažalost, takva su vremena da publika više gleda nego sluša, to je i veliki problem jer se mnogi talenti ne uspijevaju 'probiti' na scenu. Tužno, ali istinito. U Americi je to pak drugačije, oni od svega što nije u prihvatljivom kalupu naprave trend. Pa nije mi bitna moda, ali volim pratiti trendove koji se poklapaju s mojim osobnim ukusom. Ja sam zadovoljna svime, nemam potrebu za nekom

drastičnom promjenom, ali uvijek volim poslušat sugestije pa ako se ja vidim u nekoj promjeni, zašto ne? - poručila je.

Pitali smo je i što misli o tome da se današnje pjevačice promoviraju kroz golišave fotografije i seksepil pa više daju prednost izgledu, a manje talentu.

- Smatram da je to u potpunosti krivi smjer, ali kao što sam prethodno navela, ljudi danas više gledaju nego slušaju. Nemam ništa protiv toga da žene svjesne sebe pokažu svoju ženstvenost i seksepil, ali smatram da to treba biti u granicama dobrog ukusa - odgovorila nam je pjevačica.

Albina je sinoć naglasila kako će na Eurosongu promijeniti gotovo sve što se tiče scenskog nastupa i izgleda.

- Toliko je bilo dobrih numera da nismo znali što će se dogoditi pa smo rekli ako pobijedimo da ćemo napraviti nešto na višem nivou - zaključila je.