Njima je u penziji pjesma i ne misle stati još neko vrijeme...

Vijest od prošlog tjedna bila je kako je Dalibor Brun (75) izdao novi album. Nazvao ga je “Ostala si ljubav moja”, emotivac kakav već je. Na njemu je deset novih pjesama. Nije jedini, prije nekoliko dana još jedan val novih pjesama. Duško Lokin (81) predstavio je singl “Bez tebe Božić”. Nakon njega još jedan “veteran” izašao je s novom pjesmom, a riječ je o Dadi Topiću (75), koji se pohvalio singlom “Božićna želja”.

Većina ljudi jedva dočeka mirovinu, no našim pjevačima to ne znači previše. Na mirovinu i ne pomišljaju. I dok je većina umirovljenika prisiljena raditi, pa ih viđamo za blagajnama, u trgovačkim centrima, taksijima..., oni jednostavno vole pjevati. Nedavno je objavljeno kako više od 33.000 penzionera radi, nažalost, malo njih to radi iz gušta ili im se jednostavno ne da biti kod kuće, odnosno bježe od nekog. Može se pretpostaviti od koga.

Naši se estradnjaci samo još ne žele maknuti s pozornice i neka je tako dok im paše. Mudri Arsen govorio je kako “mlade treba kočiti, a stare sokoliti”. Sa spomenutom trojicom nema greške, a za mlade ima vremena. Jedino nije baš sve jadno kao s radnim vremenom, tu je za umirovljenike malo komplicirano. Ne zna se samo kako su uskladili radno vrijeme. Po novome mogu raditi i puno radno vrijeme, ali onda dobivaju samo pola mirovina.

Ako ipak ne bi radili puno radno vrijeme, može se javiti novi problem. Što, ako recimo, ne stigne u zadanom roku, odnosno četiri sata, u studiju snimiti novu pjesmu? Kupe stvari i dođu sutradan? Studio za snimanje nije baš jeftin. Nije samo to, tu su u koncerti. Ako se uračuna dolazak na destinaciju, tonsku probu i koncert, teško da im može ostati vremena za bis. A bez bisa nema smisla, nisu tako popularni zato što se nisu vraćali na bis.