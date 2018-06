Njima ništa nije privatno: John i Chrissy šokirali fotografijom

Pjevač John Legend (39) je objavio fotografiju svoje supruge, manekenke Chrissy Teigen (32), na kojoj se ona izdaja. Ta slika je, iako svakodnevna i potpuno normalna, šokirala neke obožavatelje. Brojne mame su ipak reagirale pozitivno i pohvalile manekenku što je tako otvorena sa stvarima koji mnogi smatraju tabuom.

Chrissy i John su roditelji dvogodišnje djevojčice Lune i jednomjesečnog Milesa. Manekenka je jako aktivna na društvenim mrežama i s fanovima dijeli jako intimne stvari. Tako je nedavno podijelila s 'mamama' kako je 'popucala' tijekom poroda i kako joj je postporođajni period s novoređenim sinom puno lakši nego je bio s djevojčicom Lunom.

I can confirm postpartum life is 90% better when you don't rip to your butthole. Baby boy: 1 point. Luna: 0