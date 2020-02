Njima Oscari nisu bitni: Marlon Brando odbio primiti nagradu

Katharine Hepburn

Tijekom svoje 66-godišnje glumačke karijere Katharine Hepburn je osvojila četiri Oscara, ali nikada nije došla na ceremoniju dodjele.

- Što se mene tiče, nagrade nisu ništa. Moja nagrada je moje djelo, rekla je glumica koja je prvog Oscara dobila za film 'Jutarnja slava' iz 1933. godine. Mnogi su se pitali hoće li i njezina slava trajati kratko poput 'jutarnje slave' i bili su donekle u pravu.

Iako je bila pravi fenomen jer je prvog oskara dobila prije navršenog 26. rođendana, u idućih pet godina pala je tako nisko da su kritičari posprdno pisali kako je ona pravi 'otrov za box-office'.

Idućeg Oscara čekala je 35 godina, pa ga dobila za film 'Pogodi tko dolazi na večeru' iz 1968. A onda već iduće godine snimila je povijesni film 'Lav zimi' o Henriju II i glumila kraljicu Eleonoru Akvitansku za koju je dobila još jednog Oscara.

Na dodjeli Oscara pojavila se samo jedan jedini put i to 1974. godine zato što je pristala biti prezenterica na dodjeli Irving G. Thalberg Memorial Award. Riječ je o nagradi koju dodjeljuje filmska Akademija samo povremeno i to samo kreativnim producentima 'čiji rad odražava konzistentnu visoku kvalitetu produkcije igranih filmova' kako piše u pravilniku. Te godine dobio ju je Katherinin dragi prijatelj Lawrence Weingarten.

Kad se pojavila na bini, cijela dvorana je ustala na noge i dočekala ju ovacijama, a ona je najavila dobitnika riječima: „Ja sam živi dokaz da čovjek može čekati 41 godinu da bude nesebičan.“

Četvrti Oscar pripao joj je 1982. godine za film 'Na Zlatnom jezeru' u kojem joj je partner bio Henry Fonda, ali ni tada se nije pojavila na dodjeli nego joj je zlatni kip uručen naknadno. Do danas je ostala glumica s najviše osvojenih Oscara a slijedi ju Meryl Streep s tri Oscara, ali Meryl ima puno više nominacija – čak 21. Hepburn je umrla 2003. godine u 96. godini života. Ako su ju 1938. prozvali 'otrovom za officebox', tijekom života promijenili su mišljenje. Ostala je upamćena po nadimku 'Prva dama kina'.

Woody Allen

Poznat je po svojoj odsutnosti na dodjeli Oscara. Osvojio je četiri nagrade Akademije u periodu od 44 godine, ali nikada ih nije osobno preuzeo.

U dokumentarnom filmu 2011. objasnio je zašto nikad nije došao na dodjelu Oscara:

- Mislim da je ono što dobivate s nagradama obično favoriziranje. Mogu ljudi reći primjerice – 'meni je najdraži film 'Annie Hall'. Ali to ne znači automatski da je to doista najbolji film. Mislim da ne možete donijeti takav sud. To je jedino moguće u sportu - na primjer u atletici gdje jedan trkač najbrže trči i pobjeđuje. Tu je sve jasno.

Napisao je scenarije za tri filma koji su nominirani u kategoriji najbolje slike, a to su 'Annie Hall' iz 1977, 'Hannah i njezine sestre' iz 1986., i 'Ponoć u Parizu' iz 2011. Film 'Annie Hall' pobijedio je za najbolju sliku, a sva tri filma dobila su Oscara za najbolji originalni scenarij.

Iako nije dolazio na dodjele nagrada, on drži apsolutni rekord po broju nominacija u kombinaciji kategorija za najboljeg redatelja, najboljeg redatelja i najboljeg glumca ukupno je 24 puta bio u užoj konkurenciji za Oscara.

Osim toga, čak je 17 glumaca u njegovim filmovima bilo nominirano za ovu nagradu. Od njih je čak sedam i dobilo Oscara za najbolju mušku ili žensku ulogu – a to su redom Diane Keaton, Michael Cane, Dianne Wiest – dva puta, zatim Mira Sorvino, pa Penelope Cruz i Cate Blanchett.

George C Scott

Svojim granitnim licem i karakteristično upečatljivom glumom, George C Scotta smatrali su jednim od najboljih američkih glumaca njegove generacije. Ostao je upamćen njegov maestralni portret generala Georgea Pattona u filmu 'Patton' iz 1970. godine, za što je dobio Oscara godinu dana kasnije.

Ali Scott ne samo da nije došao na dodjelu, već je i odbio primiti naknadno nagradu. Rekao je da je politika i cijela atmosfera oko dodjele 'ponižavajuća', a samu ceremoniju dodjele opisao je kao dvosatni 'sajam mesa'.

Zapravo je prvi put nominiran 1959. godine za ulogu tužitelja u 'Anatomiji ubojstva' i bio je u konkurenciji za Oscara za sporednu ulogu. Idući put to se dogodilo 1962. godine opet u istoj kategoriji, kad mu je konkurent bio Paul Newman s kojim je glumio u filmu 'Hazarder'. No, kad je Scott čuo da je ušao u uži izbor za nagradu, Akademiji je poslao kratku poruku:'Ne, hvala!'.

Bez obzira na prijezir ili tvrdoglavost ili ravnodušnost koju je pokazivao prema dodjeli Oscara kao najprestižnijoj filmskoj nagradi na svijetu, nisu ga prestali nominirati. Dapače, već iduće godine je bio u izboru za nagradu zbog uloge u filmu 'Lista Adriana Messengera' u kojem je glumio s Kirk Douglasom, Robertom Mitchumom, Burtom Lancasterom i Frank Sinatrom.

Dudley Nichols

Nichols je bio autor scenarija za nekoliko izvrsnih filmova poput 'Poštanske kočije', 'Silom dadilja' i 'Kome zvono zvoni', dobio je Oscara za scenarij filma 'Informator' iz 1935. godine

Ipak, nagradu nije htio preuzeti jer u Hollywoodu nisu htjeli priznati Ceh scenarista koji je vodio ogorčenu bitku sa studijima. Naime, Ceh je trebao uspostaviti kriterije za autorske honorare scenaristima, čemu su se protivili filmski studiji pa su prestali angažirati članove Ceha i tako su ih ucjenjivali. Dapače, filmski studiji osnovali su konkurentsko udruženje i zapošljavali samo svoje članove na pisanju scenarija. Nacionalni odbor za radne odnose ipak je prihvatio Ceh scenarista kao ekskluzivnu agenciju za pregovaranje s 13 od ukupno 18 holivudskih studija. Filmski studiji prihvatili su takvu odluku u ožujku 1939. godine.

Stoga je Nichols preuzeo svog Oscara u svom Cehu 1938. godine, nakon što je saznao da je Nacionalni odbor za radne odnose priznao Ceh scenarista kao njihovog predstavnika u pregovorima oko svih angažmana.

Marlon Brando

Jedna od najvećih glumačkih zvijezda, Marlon Brando osvojio je tijekom karijere samo dva Oscara. Prvi put 1955. za film 'Na dokovima New Yorka', a drugi put 1972. godine za nezaboravnu ulogu Vita Corleonea u 'Kumu'.

Prezenteri na 45. po redu dodjeli nagrade bili su Liv Ullman i Roger Moore. Upravo su oni proglasili Branda pobjednikom i publika je gotovo podivljala od oduševljenja. Svi su znali da je riječ o povijesnoj ulozi te da Brando i više nego zaslužuje svog drugog Oskara.

No, Brando je Oskara odbio, time postavši treća osoba koja je odbila prestižnu nagradu. Nije se niti pojavio na dodjeli Oskara, već je poslao mladu glumicu imena Sacheen Littlefeather. Ona se na pozornici pojavila u tradicionalnoj haljini američkog indijanskog plemena Apača, s dugom, crnom kosom svezanom u dva repa koja su joj padala niz ramena. Ona je u to vrijeme bila relativno nepoznata glumica, te predsjednica udruge za promicanje i poboljšanje imidža američkih Indijanaca. Njezini su preci bili gorski Apači, a ona aktivistica za prava američkih Indijanaca.

Brando je cijeli život bio aktivist. Čvrsto je vjerovao u ideju da glumci moraju iskoristiti svoju slavu da pomognu drugima. Littlefeather je sa sobom donijela 15 stranica govora kojeg je Brando sam napisao, ali producenti su joj rekli ostane li na pozornici dulje od 60 sekundi bit će uklonjena s nje. "Večeras predstavljam Marlona Branda koji me zamolio da vam kažem kako on ne može prihvatiti ovu nagradu, a razlog koji navodi jest tretman američkih Indijanaca danas na filmu", rekla je Littlefeather. Većina je dvorane aplaudirala, dok su neki pokazali svoje negodovanje.

Branda je smetalo što se u filmovima Indijance uvijek prikazuje kao neprijatelje, alkoholičare, neinteligentne i lijene. Što je Branda baš tada nagnalo na to da baš tada to napravi. Incident kojem je svjedočio tijekom Wounded Knee prosvjeda 1973. godine gdje su Oglala Indijanci prosvjedovali jer američka vlast nije ispunjavala svoja obećanja dana Indijancima.

Banksy

Britanski umjetnik, poznat po grafitima i raznim intervencijama po zidovima kuća svjetskih metropola, nominiran je za Oscara za svoj debitantski dokumentarni film 'Izlaz kroz suvenirnicu' iz 2011. godine, o Thierryju Guetti, francuskom imigrantu iz LA-a i njegovoj opsesiji uličnom umjetnošću.

Budući da je poznato kako Banksy taji svoj identitet, pitao je organizatore Oscara može li se na dodjeli pojaviti s maskom preko lica, što mu nisu dopustili uz obrazloženje da bi tako u dvoranu mogli ući i nepozvani gosti, pa je Banksy odbio doći na ceremoniju.

Nagrada je na kraju pripala dokumentarcu 'Inside Job' o tome kako bankari izazivaju financijsku krizu.