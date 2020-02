'No time to die': Zbog virusa je otkazana azijska turneja Bonda

Posljednji film iz franšize ‘Jamesa Bonda’ s Danielom Craigom (52), imena ‘No time to die’, trebao je postati najisplativiji film o tajnom agentu svih vremena... Trebao je, ali sad je poprilično sigurno da neće, jer korona virus ‘paralizirao’ je azijsko tržište...

.Zadnji nastavak u kina stiže početkom travnja, pripremljena je i velika svjetska turneja, koja je, zbog prijetnje od corona virusa, otkazana. Kineske vlasti zatvorile su više od 70.000 kino dvorana širom države, pa su producenti odlučili otkazati dolazak glumaca u Kinu. Čak i da virus misteriozno iščezne s planete, piše DailyMail, zvijezde filma ne bi dobile dozvolu doktora i osiguravajućih tvrtki za odlazak u Kinu....

Sa svjetskom zaradom od 1,1 milijardi dolara, titulu najisplativijeg filma o gospodinu Bondu drži ‘Skyfall’ iz 2012. godine, a ‘No time to die’ trebao je proći tu brojku, no kako smo napisali, to se ne bi trebalo dogoditi zbog očekivanih gubitaka na azijskom tržištu.

Od Kine i ostalih država istoka očekivalo se da će filmu donijeti između 150 i 300 milijuna dolara zarade, što sad zvuči kao nemoguća misija. I dok film očekuju gubici, barem pjesma za film, mlade autorice Billie Eilish (18) rastura na YouTubeu. U prva 24 sata prikupila je više od 17 milijuna pregleda, a broj klikova raste iz dana u dan...

